يخضع نحو مليار شخص حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع لعزلة في بيوتهم، في تدبير احتذت فيه ولايات أميركية عدة حذو أوروبا، على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة أكثر من خمسة عشر ألف شخص، ويبدو ان الكثير من المواطنين لم يلتزموا بإرشادات الجهات الصحية ولا قرارات الحكومة في منع التجوال والتجمهر، على الصعيد نفسه ومع انتشار الانباء عن قدرة هيدروكسي كلوروكوين عمد الكثير من العراقيين على شرائه من الصيدليات بعيدا عن الوصفات الطبية، وتشير مصادر صحية الى ان البعض اخذ يتناول هذا الدواء رغم عدم اصابته بفايروس كرونا اعتقاد منه ان هذا الامر سيقيه الإصابة.
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نحو مليار شخص حول العالم يخضعون لعزلة في بيوتهم
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إمكانية ارتفاع البطالة حول العالم بسبب كورونا
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ألحق فايروس كرونا بالاقتصاد العالمي ضررا كبيرا دفع بمنظمة العمل الدولية إلى إصدار توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع البطالة حول العالم لتصل إلى نحو خمسة وعشرين مليون عاطل، وفي العراق تسببت المخاوف من انتشار العدوى يصاحبها إجراءات حظر التجوال بالضرر للملايين من العراقيين، وحاولت العديد من الحكومات حول العالم مساعدة العائلات التي تعاني من الازمة الاقتصادية المتراكمة نتيجة انتشار وباء كورونا حول العالم، ويدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانوني يسمح للحكومة بدفع رواتب تصل إلى ألف ومئتي دولار لكل عامل في الولايات المتحدة... وليرتفع المبلغ وفق قاعدة مالية معينة إلى الضعف للأزواج والعائلات التي تملك أطفالا.
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إمكانية ارتفاع البطالة حول العالم بسبب كورونا