إمكانية ارتفاع البطالة حول العالم بسبب كورونا

ألحق فايروس كرونا بالاقتصاد العالمي ضررا كبيرا دفع بمنظمة العمل الدولية إلى إصدار توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع البطالة حول العالم لتصل إلى نحو خمسة وعشرين مليون عاطل، وفي العراق تسببت المخاوف من انتشار العدوى يصاحبها إجراءات حظر التجوال بالضرر للملايين من العراقيين، وحاولت العديد من الحكومات حول العالم مساعدة العائلات التي تعاني من الازمة الاقتصادية المتراكمة نتيجة انتشار وباء كورونا حول العالم، ويدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانوني يسمح للحكومة بدفع رواتب تصل إلى ألف ومئتي دولار لكل عامل في الولايات المتحدة... وليرتفع المبلغ وفق قاعدة مالية معينة إلى الضعف للأزواج والعائلات التي تملك أطفالا.