إمكانية ارتفاع البطالة حول العالم بسبب كورونا

يخضع نحو مليار شخص حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع لعزلة في بيوتهم، في تدبير احتذت فيه ولايات أميركية عدة حذو أوروبا، على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة أكثر من خمسة عشر ألف شخص، ويبدو ان الكثير من المواطنين لم يلتزموا بإرشادات الجهات الصحية ولا قرارات الحكومة في منع التجوال والتجمهر، على الصعيد نفسه ومع انتشار الانباء عن قدرة هيدروكسي كلوروكوين عمد الكثير من العراقيين على شرائه من الصيدليات بعيدا عن الوصفات الطبية، وتشير مصادر صحية الى ان البعض اخذ يتناول هذا الدواء رغم عدم اصابته بفايروس كرونا اعتقاد منه ان هذا الامر سيقيه الإصابة.

استمع نحو مليار شخص حول العالم يخضعون لعزلة في بيوتهم