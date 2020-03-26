بدء رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، يأتي هذا التحرك في وقت قال فيه عضو تحالف الفتح النائب عبد الأمير التعيبان إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة من دون الرجوع إلى الكتلة السياسية الأكبر، وأعرب تحالف القوى العراقية عن استغرابه من الكتل السياسية الشيعية التي أعلنت رفضها لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، ومع القبول والرفض وانتظار المفاوضات السياسية، يرزح العراق وشعبه تحت تهديدين رئيسين الاول صحي يتمثل بزيادة اعداد الاصابات بفايروس كورونا والثاني اقتصادي يهدد ميزانية البلد وثرواته. وتدعو الكثير من الاوساط الشعبية رؤساء الكتل وقيادات الاحزاب الى وضع مصلحة البلد اولا وترك الخلافات السياسية التي قد تزيد من الاوضاع العامة سوءاً.

استمع الزرفي يبدأ مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة