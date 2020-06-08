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ستة أشهر انقضت دون أن ينشر قانون الانتخابات البرلمانية العراقية في الجريدة الرسمية

08 يونيو 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتوجه بكلمة متلفزة للعراقيين
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتوجه بكلمة متلفزة للعراقيين

ستة أشهر انقضت منذ أن صوت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات البرلمانية بصيغته الجديدة دون أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ليعد باتا.

مراقبون أشاروا إلى أن تحديد الأقضية إداريا كدوائر انتخابية أقرها القانون، يقف وراء تعطيل نشر القانون وحسمه نهائيا.

اللجنة القانونية النيابية تعقد بدورها ومنذ أيام إجتماعات عديدة ضم بعضها أعضاء مجلس المفوضين الجديد لحسم الجدل المتعلق بهذا القانون.

وينقل بيان عن رئيس اللجنة القانونية النائب ريبوار هادي القول أن اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على جدول توزيع الدوائر الانتخابية، البيان أضاف أن اللجنة  عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين في وزارتي التخطيط والتجارة للوصول إلى إحصائيات سكانية يمكن اعتمادها عند إعداد جدول توزيع الدوائر الانتخابية وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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ستة أشهر انقضت دون أن ينشر قانون الانتخابات البرلمانية العراقية في الجريدة الرسمية

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق

09 يونيو 2020
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف

تصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل واضح في الكثير من المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة النجف التي شهدت تظاهرات هي الأقوى والأعنف إصابات عديدة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي لمراسل الحرة أمس الاثنين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة الممتدة من جسر الإشتراكي وحتى مجسر جامعة الكوفة بعد مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

مصادر أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العديد من الناشطين والمتظاهرين.

وامتدت التظاهرات المطالبة بإستقالة المحافظ لؤي الياسري طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة.

ويقول المتظاهر أحمد من النجف أن تقصير المحافظ في آداء مهامه يقف وراء اندلاع التظاهرات.

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق