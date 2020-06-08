ستة أشهر انقضت دون أن ينشر قانون الانتخابات البرلمانية العراقية في الجريدة الرسمية

ستة أشهر انقضت منذ أن صوت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات البرلمانية بصيغته الجديدة دون أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ليعد باتا.

مراقبون أشاروا إلى أن تحديد الأقضية إداريا كدوائر انتخابية أقرها القانون، يقف وراء تعطيل نشر القانون وحسمه نهائيا.

اللجنة القانونية النيابية تعقد بدورها ومنذ أيام إجتماعات عديدة ضم بعضها أعضاء مجلس المفوضين الجديد لحسم الجدل المتعلق بهذا القانون.

وينقل بيان عن رئيس اللجنة القانونية النائب ريبوار هادي القول أن اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على جدول توزيع الدوائر الانتخابية، البيان أضاف أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين في وزارتي التخطيط والتجارة للوصول إلى إحصائيات سكانية يمكن اعتمادها عند إعداد جدول توزيع الدوائر الانتخابية وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.