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حكومة الكاظمي.. مكتملة الأركان

08 يونيو 2020
الكاظمي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية العراقية
الكاظمي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية العراقية | Source: MBN

صوت مجلس النواب في جلسته السبت لصالح المرشحين السبعة للوزارات الشاغرة المتبقية في حكومة مصطفى الكاظمي، لتصبح حكومة مكتملة الأركان في ظل توافق تام بين القوى السياسية. 

وفي أول تعليق له عقب موافقة البرلمان على مرشحيه، قال الكاظمي في تغريدة على تويتر، إن اكتمال حكومته يعطي دافعاً إضافياً لتنفيذ المنهاج الحكومي والالتزام بالوعود التي قطعها أمام الشعب. 

ولابد هنا من الإشارة إلى أن جميع التطورات السياسية في البلاد ومنها إقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة جاءت بضغط من الاحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد.

فهل إن ما حصل بين القوى والأحزاب النافذة يشير إلى طريقة مختلفة في الممارسة السياسية عما كان متبعا في السابق أم أن الأمور بقت على حالها دون أي تغيير حقيقي؟

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حكومة الكاظمي.. مكتملة الأركان

 

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق

09 يونيو 2020
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف

تصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل واضح في الكثير من المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة النجف التي شهدت تظاهرات هي الأقوى والأعنف إصابات عديدة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي لمراسل الحرة أمس الاثنين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة الممتدة من جسر الإشتراكي وحتى مجسر جامعة الكوفة بعد مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

مصادر أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العديد من الناشطين والمتظاهرين.

وامتدت التظاهرات المطالبة بإستقالة المحافظ لؤي الياسري طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة.

ويقول المتظاهر أحمد من النجف أن تقصير المحافظ في آداء مهامه يقف وراء اندلاع التظاهرات.

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق