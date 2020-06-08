حكومة الكاظمي.. مكتملة الأركان

صوت مجلس النواب في جلسته السبت لصالح المرشحين السبعة للوزارات الشاغرة المتبقية في حكومة مصطفى الكاظمي، لتصبح حكومة مكتملة الأركان في ظل توافق تام بين القوى السياسية.

وفي أول تعليق له عقب موافقة البرلمان على مرشحيه، قال الكاظمي في تغريدة على تويتر، إن اكتمال حكومته يعطي دافعاً إضافياً لتنفيذ المنهاج الحكومي والالتزام بالوعود التي قطعها أمام الشعب.

ولابد هنا من الإشارة إلى أن جميع التطورات السياسية في البلاد ومنها إقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة جاءت بضغط من الاحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد.

فهل إن ما حصل بين القوى والأحزاب النافذة يشير إلى طريقة مختلفة في الممارسة السياسية عما كان متبعا في السابق أم أن الأمور بقت على حالها دون أي تغيير حقيقي؟