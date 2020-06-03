الآباء والأمهات هم من تحملوا العبء الأكبر لتبعات جائحة كورونا

تصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل واضح في الكثير من المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة النجف التي شهدت تظاهرات هي الأقوى والأعنف إصابات عديدة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي لمراسل الحرة أمس الاثنين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة الممتدة من جسر الإشتراكي وحتى مجسر جامعة الكوفة بعد مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

مصادر أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العديد من الناشطين والمتظاهرين.

وامتدت التظاهرات المطالبة بإستقالة المحافظ لؤي الياسري طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة.

ويقول المتظاهر أحمد من النجف أن تقصير المحافظ في آداء مهامه يقف وراء اندلاع التظاهرات.