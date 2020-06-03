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الآباء والأمهات هم من تحملوا العبء الأكبر لتبعات جائحة كورونا

03 يونيو 2020
فيروس كورونا
فيروس كورونا | Source: Shutterstock

تقول الأمم المتحدة لأن الآباء والأمهات حول العالم هم من تحملوا العبء الأكبر لتبعات جائحة كورونا، على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التعامل مع الأطفال.

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الآباء والأمهات هم من تحملوا العبء الأكبر لتبعات جائحة كورونا

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق

09 يونيو 2020
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف

تصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل واضح في الكثير من المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة النجف التي شهدت تظاهرات هي الأقوى والأعنف إصابات عديدة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي لمراسل الحرة أمس الاثنين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة الممتدة من جسر الإشتراكي وحتى مجسر جامعة الكوفة بعد مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

مصادر أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العديد من الناشطين والمتظاهرين.

وامتدت التظاهرات المطالبة بإستقالة المحافظ لؤي الياسري طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة.

ويقول المتظاهر أحمد من النجف أن تقصير المحافظ في آداء مهامه يقف وراء اندلاع التظاهرات.

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق