رواتب الموظفين العراقيين إلى التقليص خلال الأشهر المقبلة

ما كان خطا أحمر لا يمكن المساس به، أضحى الحديث عن تقليصه اليوم مسألة وقت لا أكثر.

رواتب الموظفين التي تستهلك القسم الأكبر من ميزانية العراق السنوية مرشحة فوق العادة إلى التقليص خلال الأشهر المقبلة خاصة مع تصريح وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي عن ما وصفها التضحيات.

حيث قال الوزير علي علاوي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن العراق قلق حيال ملف رواتب موظفي الدولة ومخصصات المتقاعدين في ظل الضغط المالي نتيجة تراجع أسعار النفط.

علاوي طالب العراقيين وخصوصا الموظفين بتقبل التضحيات من أجل إعادة التوزان إلى البلد.