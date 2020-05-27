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رواتب الموظفين العراقيين إلى التقليص خلال الأشهر المقبلة

27 مايو 2020
موازنة العراق لعام 2020
موازنة العراق لعام 2020 | Source: Shutterstock

ما كان خطا أحمر لا يمكن المساس به، أضحى الحديث عن تقليصه اليوم مسألة وقت لا أكثر.

رواتب الموظفين التي تستهلك القسم الأكبر من ميزانية العراق السنوية مرشحة  فوق العادة إلى التقليص خلال الأشهر المقبلة خاصة مع تصريح وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي عن ما وصفها التضحيات.

حيث قال الوزير علي علاوي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن العراق قلق حيال ملف رواتب موظفي الدولة ومخصصات المتقاعدين في ظل الضغط المالي نتيجة تراجع أسعار النفط.

علاوي طالب العراقيين وخصوصا الموظفين بتقبل التضحيات من أجل إعادة التوزان إلى البلد.

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رواتب الموظفين العراقيين إلى التقليص خلال الأشهر المقبلة

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق

09 يونيو 2020
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف

تصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل واضح في الكثير من المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة النجف التي شهدت تظاهرات هي الأقوى والأعنف إصابات عديدة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي لمراسل الحرة أمس الاثنين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة الممتدة من جسر الإشتراكي وحتى مجسر جامعة الكوفة بعد مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

مصادر أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العديد من الناشطين والمتظاهرين.

وامتدت التظاهرات المطالبة بإستقالة المحافظ لؤي الياسري طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة.

ويقول المتظاهر أحمد من النجف أن تقصير المحافظ في آداء مهامه يقف وراء اندلاع التظاهرات.

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق