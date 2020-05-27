شنو رأيك

العيد في العراق هذا العام استثنائي

27 مايو 2020
العيد في العراق هذا العام استثنائي
العيد في العراق هذا العام استثنائي

يحل العيد هذا العام في زمن صعب يتفشى فيه وباء خطير مع إجراءات وقائية مشددة وفرض حظر التجوال الشامل في معظم مدن البلاد، ما يجعله عيدا استثنائيا هذه السنة .

مجلس الوزراء العراقي  أعلن الثلاثاء الماضي، فرض حظر التجول الشامل ابتداء من اليوم حتى يوم الخميس المقبل للحد من انتشار فايروس كورونا .

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية.

المتحدث باسم خلية الازمة النيابية فالح الزيادي اكد لبرنامج شنو رأيك ان فترة حظر التجوال الشامل المقترحة كانت أسبوعين لكن تم تقليصها بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن.

استمع
العيد في العراق هذا العام استثنائي

المزيد

شنو رأيك

تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق

09 يونيو 2020
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف

تصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل واضح في الكثير من المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة النجف التي شهدت تظاهرات هي الأقوى والأعنف إصابات عديدة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي لمراسل الحرة أمس الاثنين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة الممتدة من جسر الإشتراكي وحتى مجسر جامعة الكوفة بعد مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

مصادر أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العديد من الناشطين والمتظاهرين.

وامتدت التظاهرات المطالبة بإستقالة المحافظ لؤي الياسري طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة.

ويقول المتظاهر أحمد من النجف أن تقصير المحافظ في آداء مهامه يقف وراء اندلاع التظاهرات.

استمع
تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق