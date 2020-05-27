العيد في العراق هذا العام استثنائي

يحل العيد هذا العام في زمن صعب يتفشى فيه وباء خطير مع إجراءات وقائية مشددة وفرض حظر التجوال الشامل في معظم مدن البلاد، ما يجعله عيدا استثنائيا هذه السنة .

مجلس الوزراء العراقي أعلن الثلاثاء الماضي، فرض حظر التجول الشامل ابتداء من اليوم حتى يوم الخميس المقبل للحد من انتشار فايروس كورونا .

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية.

المتحدث باسم خلية الازمة النيابية فالح الزيادي اكد لبرنامج شنو رأيك ان فترة حظر التجوال الشامل المقترحة كانت أسبوعين لكن تم تقليصها بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن.