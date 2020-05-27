إمتعاضات سياسية من التعينات الجديدة التي جرت في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

يبدو أن ملف الأزمات لم يطوَ ولن يطوى قريبا خاصة مع إعلان جهات سياسية رفضها وامتعاضها للتعينات الجديدة التي جرت في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي أفضت إلى اختيار ثلاثمئة وسبعة وثلاثين مديرا عاما ومدير قسم ومدير شعبة يمثلون المفاصل المختلفة في المفوضية التي ستشرف على الانتخابات المنتظرة.

مفوضية الانتخابات ردت على هذه الاتهامات التي ذكرت أنها صدرت عن أحزاب سياسية وعن ناشطين ينتمون لهذه الأحزاب، وقالت في بيان على موقعها الرسمي، أنها وضعت شروطا لقبول الترشيح تتضمن التحصيل الدراسي وسنين الخبرة في العمل الانتخابي الإداري والفني في المفوضية مع استبعاد أي مرشح تعرض إلى أبسط العقوبات الإدارية خلال تاريخه الوظيفي.