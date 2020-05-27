شنو رأيك

إمتعاضات سياسية من التعينات الجديدة التي جرت في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

27 مايو 2020
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | Source: صفحة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على فيسبوك

يبدو أن ملف الأزمات لم يطوَ ولن يطوى قريبا خاصة مع إعلان جهات سياسية رفضها وامتعاضها للتعينات الجديدة التي جرت في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي أفضت إلى اختيار ثلاثمئة وسبعة وثلاثين مديرا عاما ومدير قسم ومدير شعبة يمثلون المفاصل المختلفة في المفوضية التي ستشرف على الانتخابات المنتظرة.

مفوضية الانتخابات ردت على هذه الاتهامات التي ذكرت أنها صدرت عن أحزاب سياسية وعن ناشطين ينتمون لهذه الأحزاب، وقالت في بيان على موقعها الرسمي،  أنها وضعت شروطا لقبول الترشيح تتضمن التحصيل الدراسي وسنين الخبرة في العمل الانتخابي الإداري والفني في المفوضية مع استبعاد أي مرشح تعرض إلى أبسط العقوبات الإدارية خلال تاريخه الوظيفي.

استمع
إمتعاضات سياسية من التعينات الجديدة التي جرت في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

المزيد

شنو رأيك

تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق

09 يونيو 2020
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف

تصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل واضح في الكثير من المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة النجف التي شهدت تظاهرات هي الأقوى والأعنف إصابات عديدة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي لمراسل الحرة أمس الاثنين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة الممتدة من جسر الإشتراكي وحتى مجسر جامعة الكوفة بعد مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

مصادر أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العديد من الناشطين والمتظاهرين.

وامتدت التظاهرات المطالبة بإستقالة المحافظ لؤي الياسري طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة.

ويقول المتظاهر أحمد من النجف أن تقصير المحافظ في آداء مهامه يقف وراء اندلاع التظاهرات.

استمع
تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق