مصطفى الكاظمي يعلن عن تشكيل لجنة تتولى وضع قائمة لضحايا الإحتجاجات

خلّفت عمليات قمع الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب العراق منذ إنطلاقتها في تشرين الأول العام الماضي حتى آذار من العام خمسمئة وثلاثة وخمسين قتيلا عوضا عن آلاف الجرحى ومن أصبحوا من المعاقين فضلا عن عشرات آخرين من الذين تعرضوا للإختطاف والتغييب والإعتداء والترهيب لهم ولذويهم بشتى الطرق بحسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية والتي جاءت على لسان الناطق باسمها علي البياتي.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه ناشطون ومتظاهرون ومنظمات حقوقية محلية واجنبية أن إحصاءات مفوضية حقوق الإنسان حول أعداد ضحايا التظاهرات أقل من الأعداد الواقعية، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بيانا أعلن فيه ايعازه بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من ضحايا الإحتجاجات، سواءٌ من المتظاهرين أو قوات الأمن.