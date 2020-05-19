وزارة الصحة الاتحادية تفرض حظرا تاما للتجوال لمدة أسبوعين

مع التلويح بإمكانية تخفيض الرواتب والمستحقات التقاعدية، عاد الجدل مجددا حول رواتب وامتيازات المشمولين بقوانين العدالة الإنتقالية ومؤسساتها كمؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين من معتقلين وسجناء ومحتجزي رفحاء كما أطلق عليهم رسميا.

حاولنا كثيرا الحصول على الوثائق الرسمية التي توضح العدد الكلي للمشمولين بهذه القوانين وما يدفع لهم سنويا دون التوصل إلى نتائج، ألا أن أرقاما كشف عنها رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي أوضحت أن ما لا يقل عن تسعة وتسعين الفا وستمئة شخص في العراق يتقاضون رواتب كسجناء سياسيين و معتقلين سياسيين ومحتجزين في رفحاء.