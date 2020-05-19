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وزارة الصحة الاتحادية تفرض حظرا تاما للتجوال لمدة أسبوعين

19 مايو 2020
العراق.. قلق من واقع مراكز الحجر الصحي
العراق.. قلق من واقع مراكز الحجر الصحي

قرار وزارة الصحة الاتحادية بفرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين في المناطق الأعلى من حيث الإصابات بفايروس كورونا في العاصمة بغداد يثير جدلا واسعا لدى الشارع العراقي.

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وزارة الصحة الاتحادية تفرض حظرا تاما للتجوال لمدة أسبوعين

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شنو رأيك

رواتب وامتيازات المشمولين بقوانين العدالة الإنتقالية تثير الجدل في العراق

19 مايو 2020
موازنة العراق لعام 2020
موازنة العراق لعام 2020 | Source: Shutterstock

مع التلويح بإمكانية تخفيض الرواتب والمستحقات التقاعدية، عاد الجدل مجددا حول رواتب وامتيازات المشمولين بقوانين العدالة الإنتقالية ومؤسساتها كمؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين من معتقلين وسجناء ومحتجزي رفحاء كما أطلق عليهم رسميا.

حاولنا كثيرا الحصول على الوثائق الرسمية التي توضح العدد الكلي للمشمولين بهذه القوانين وما يدفع لهم سنويا دون التوصل إلى نتائج، ألا أن أرقاما كشف عنها رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي أوضحت أن ما لا يقل عن تسعة وتسعين الفا وستمئة شخص في العراق يتقاضون رواتب كسجناء سياسيين و معتقلين سياسيين ومحتجزين في رفحاء.

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رواتب وامتيازات المشمولين بقوانين العدالة الإنتقالية تثير الجدل في العراق