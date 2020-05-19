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رواتب وامتيازات المشمولين بقوانين العدالة الإنتقالية تثير الجدل في العراق

19 مايو 2020
موازنة العراق لعام 2020
موازنة العراق لعام 2020 | Source: Shutterstock

مع التلويح بإمكانية تخفيض الرواتب والمستحقات التقاعدية، عاد الجدل مجددا حول رواتب وامتيازات المشمولين بقوانين العدالة الإنتقالية ومؤسساتها كمؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين من معتقلين وسجناء ومحتجزي رفحاء كما أطلق عليهم رسميا.

حاولنا كثيرا الحصول على الوثائق الرسمية التي توضح العدد الكلي للمشمولين بهذه القوانين وما يدفع لهم سنويا دون التوصل إلى نتائج، ألا أن أرقاما كشف عنها رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي أوضحت أن ما لا يقل عن تسعة وتسعين الفا وستمئة شخص في العراق يتقاضون رواتب كسجناء سياسيين و معتقلين سياسيين ومحتجزين في رفحاء.

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رواتب وامتيازات المشمولين بقوانين العدالة الإنتقالية تثير الجدل في العراق

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق

09 يونيو 2020
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف

تصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل واضح في الكثير من المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة النجف التي شهدت تظاهرات هي الأقوى والأعنف إصابات عديدة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي لمراسل الحرة أمس الاثنين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة الممتدة من جسر الإشتراكي وحتى مجسر جامعة الكوفة بعد مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

مصادر أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العديد من الناشطين والمتظاهرين.

وامتدت التظاهرات المطالبة بإستقالة المحافظ لؤي الياسري طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة.

ويقول المتظاهر أحمد من النجف أن تقصير المحافظ في آداء مهامه يقف وراء اندلاع التظاهرات.

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق