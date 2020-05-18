هجمات داعش باتت تمثل خطرًا حقيقيا لاستقرار وأمن المناطق العراقية

كثف تنظيم داعش هجماته المسلحة في الآونة الأخيرة مستهدفا مواقع ونقاط تفتيش للقوات الحكومية والحشد الشعبي في أكثر من محافظة.

التنظيم المتطرف عاد من جديد إلى شن سلسلة هجمات متزامنة كما حصل في محافظات صلاح الدين وديالى وبابل في مؤشر على احتفاظ التنظيم بخلايا ما تزال نشطة في أكثر من منطقة وارتباطها بقيادة موحدة تتلقى منها الأوامر والتوجيهات لتنفيذ عملياتها.

في هذه الأثناء أطلق مسؤولون محليون تحذيرات من أن هجمات داعش باتت تمثل خطرًا حقيقيا لاستقرار وأمن مناطقهم.

هذه الهجمات تزامنت مع تسلم الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي مهماتها رسميا، ما يضيف تحديا جديدا للتحديات الأخرى التي تواجهها.