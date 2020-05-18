شنو رأيك

هجمات داعش باتت تمثل خطرًا حقيقيا لاستقرار وأمن المناطق العراقية

18 مايو 2020
زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي
زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي | Source: MBN

كثف تنظيم داعش هجماته المسلحة في الآونة الأخيرة مستهدفا مواقع ونقاط تفتيش للقوات الحكومية والحشد الشعبي في أكثر من محافظة.

التنظيم المتطرف عاد من جديد إلى شن سلسلة هجمات متزامنة كما حصل في محافظات صلاح الدين وديالى وبابل في مؤشر على احتفاظ التنظيم بخلايا ما تزال نشطة في أكثر من منطقة وارتباطها بقيادة موحدة تتلقى منها الأوامر والتوجيهات لتنفيذ عملياتها.

في هذه الأثناء أطلق مسؤولون محليون تحذيرات من أن هجمات داعش باتت تمثل خطرًا حقيقيا لاستقرار وأمن مناطقهم.

هذه الهجمات تزامنت مع تسلم الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي مهماتها رسميا، ما يضيف تحديا جديدا للتحديات الأخرى التي تواجهها.

المزيد

شنو رأيك

العراق يواجه كورونا.. والأرقام ترتفع

13 مايو 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

سجل العراق واحدا وخمسين إصابة جديدة بفايروس كورونا في آخر إحصائيات الجائحة،  ليقفز العدد الكلي للإصابات إلى ألفين وثمانمئة وثمانية عشر، وليصل العدد الكلي للوفيات إلى مئة وعشر وفيات.

يبدو معدل الإصابات المعلن في العراق منخفضا بالقياس بالعديد من دول العالم المختلفة ومنها دول الجوار، لكن هذا الأمر لم يمنع وزير الصحة الجديد حسن التميمي من إعلان تخوفه من أصابات كبيرة قد تضرب العراق خاصة مع تشخيص ما وصفها بالبؤر.

التميمي قال إن الحكومة العراقية قد تذهب إلى خيارات عديدة منها إعادة فرض حظر شامل للتجوال.