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التظاهرات تعود إلى العراق ويرافقها تصعيد سياسي وإعلامي

12 مايو 2020
متظاهرون في ساحة التحرير في بغداد في تصعيد للتظاهرات
متظاهرون في ساحة التحرير في بغداد في تصعيد للتظاهرات

عادت التظاهرات وعاد معها التصعيد السياسي والإعلامي بشأن ما ستحمله هذه المرة بعد أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تشكيله لجنة جديدة لتقصي الحقائق للكشف عن ملابسات الاحداث التي اعقبت الاول من تشرين الاول اكتوبر الماضي والمتسببين بمقتل المئات واصابة الالاف من الشباب المتظاهر.

هذا التصريح قد يفسر على انه اعلان واضح عن عدم قناعة الكاظمي بتفاصيل التحقيق السابق عن العنف الذي رافق الموجة الاولى من الاحتجاجات والذي خلص الى اتهام بعض القادة والامرين الميدانيين بضعف القيادة والسيطرة، ورمى بالتهمة على بعض منتسبي القوات الامنية الذي قال التقرير انهم تصرفوا بشكل سيء وفردي اتجاه المتظاهرين.

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التظاهرات تعود إلى العراق ويرافقها تصعيد سياسي وإعلامي

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق

09 يونيو 2020
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف

تصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل واضح في الكثير من المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة النجف التي شهدت تظاهرات هي الأقوى والأعنف إصابات عديدة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي لمراسل الحرة أمس الاثنين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة الممتدة من جسر الإشتراكي وحتى مجسر جامعة الكوفة بعد مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

مصادر أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العديد من الناشطين والمتظاهرين.

وامتدت التظاهرات المطالبة بإستقالة المحافظ لؤي الياسري طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة.

ويقول المتظاهر أحمد من النجف أن تقصير المحافظ في آداء مهامه يقف وراء اندلاع التظاهرات.

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق