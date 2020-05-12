التظاهرات تعود إلى العراق ويرافقها تصعيد سياسي وإعلامي

عادت التظاهرات وعاد معها التصعيد السياسي والإعلامي بشأن ما ستحمله هذه المرة بعد أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تشكيله لجنة جديدة لتقصي الحقائق للكشف عن ملابسات الاحداث التي اعقبت الاول من تشرين الاول اكتوبر الماضي والمتسببين بمقتل المئات واصابة الالاف من الشباب المتظاهر.

هذا التصريح قد يفسر على انه اعلان واضح عن عدم قناعة الكاظمي بتفاصيل التحقيق السابق عن العنف الذي رافق الموجة الاولى من الاحتجاجات والذي خلص الى اتهام بعض القادة والامرين الميدانيين بضعف القيادة والسيطرة، ورمى بالتهمة على بعض منتسبي القوات الامنية الذي قال التقرير انهم تصرفوا بشكل سيء وفردي اتجاه المتظاهرين.