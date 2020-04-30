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الدراما العراقية الرمضانية.. هل كانت على قدر التوقعات؟

30 أبريل 2020
الدراما العراقية الرمضانية
الدراما العراقية الرمضانية | Source: Shutterstock

شهد رمضان هذا العام حضورا جيدا للأعمال الدرامية على الشاشات التلفزيونية المختلفة.

ومع تعدد شاشات العرض والأعمال التي قدمها فنانون مختلفون، عاد الحديث مجددا وكالعادة حول مستوى ما قدم ويُقدم مقارنة بالأعمال العربية وخاصة المصرية.

ودخلت قناتان جديدتان هذا العام في سباق القنوات لتقديم اللأعمال الفنية، وعرضت كل منها عددا من الأعمال الكوميدية والجادة.

ويقول الأستاذ في كلية الاداب عبد الخالق حسن، أن معظم الاعمال العراقية كانت دون المستوى.

ويقول الكثير من المختصين والنقاد أن المشاهد العراقي ارتقى في سقف توقعاته لما يختار بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة مع سهولة وصول العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية العالمية والعربية إليه.

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الدراما العراقية الرمضانية.. هل كانت على قدر التوقعات؟

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هل أنقذت جائحة كورونا الطبقة السياسية في العراق وخذلت المتظاهرين؟

29 أبريل 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

جائحة كورونا.. أتت وكأنها حبل إنقاذ مد لانتشال الطبقة السياسية في العراق، بعد أن كانت التظاهرات قاب قوسين أو أدنى من إزاحتها عن المشهد العراقي، صحيح أن الاحتجاجات تخرج بين حين وآخر، وسرادق المحتجين لاتزال منصوبة في بعض المحافظات، ووهج ثورة تشرين لم يخبوا بعد، إلا أن البعض يرى أن الجائحة أضافت كمامة أخرى بوجه مطالب المحتجين.

وعلى الرغم من هذا، أبدى متظاهرون محتجون رفضهم الاستسلام للجائحة أو الانصياع للتحذيرات الصحية بضرورة إنهاء التجمعات كافة لمنع تفشي الإصابة على نطاق أوسع، فهم يرون أن الطبقة السياسية الحالية، أشد فتكا من كورونا إن بقت جاثمة على صدورهم.

لكن البعض منهم انضم للجهود الحكومية لاحتواء جائحة كورونا والمشاركة في حملات رفع الوعي الصحي بشأن مخاطر الفيروس المستجد .فهل أنقذت جائحة كورونا، الطبقة السياسية، وخذلت المتظاهرين؟

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هل أنقذت جائحة كورونا الطبقة السياسية في العراق وخذلت المتظاهرين؟