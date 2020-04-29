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هل أنقذت جائحة كورونا الطبقة السياسية في العراق وخذلت المتظاهرين؟

29 أبريل 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

جائحة كورونا.. أتت وكأنها حبل إنقاذ مد لانتشال الطبقة السياسية في العراق، بعد أن كانت التظاهرات قاب قوسين أو أدنى من إزاحتها عن المشهد العراقي، صحيح أن الاحتجاجات تخرج بين حين وآخر، وسرادق المحتجين لاتزال منصوبة في بعض المحافظات، ووهج ثورة تشرين لم يخبوا بعد، إلا أن البعض يرى أن الجائحة أضافت كمامة أخرى بوجه مطالب المحتجين.

وعلى الرغم من هذا، أبدى متظاهرون محتجون رفضهم الاستسلام للجائحة أو الانصياع للتحذيرات الصحية بضرورة إنهاء التجمعات كافة لمنع تفشي الإصابة على نطاق أوسع، فهم يرون أن الطبقة السياسية الحالية، أشد فتكا من كورونا إن بقت جاثمة على صدورهم.

لكن البعض منهم انضم للجهود الحكومية لاحتواء جائحة كورونا والمشاركة في حملات رفع الوعي الصحي بشأن مخاطر الفيروس المستجد .فهل أنقذت جائحة كورونا، الطبقة السياسية، وخذلت المتظاهرين؟

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هل أنقذت جائحة كورونا الطبقة السياسية في العراق وخذلت المتظاهرين؟

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هل سيتمكن العراق من تنويع مصادر الدخل

28 أبريل 2020
موازنة العراق لعام 2020
موازنة العراق لعام 2020 | Source: Shutterstock

بلغ عجز موازنة العراق لعام 2020 حوالي ثمانية وأربعين ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل 40 مليار دولار، بناء على اعتماد سعر برميل النفط في أدنى مستوياته بين خمسين إلى ستة وخمسين دولارا.

محاولات كثيرة جرت لتخفيض العجز من 72 ترليون دينار عراقي إلى نحو 40 ترليون دينار، بعد ضغط الكثير من النفقات واعتماد قانون التقاعد الجديد لعام 2019 .

علما أن الموازنة المعتمدة كانت تتراوح بين 135 إلى 140 ترليون دينار عراقي،  كان هذا قبل بداية العام 2020،  وقبل دخول العالم أزمة اقتصادية مباغتة بسبب جائحة كورونا، التي أثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد العالمي، وأدت إلى توقفه بشكل شبه كامل، فضلا عن انخفاض أسعار النفط الحاد .

 

كم سيبلغ حجم العجز في ميزانية 2020 التي لم تقرأ أصلا حتى الآن؟ وماهي البدائل التي يمكن أن تتجه لها الحكومة للخروج من هذا المأزق، هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها عدد من المختصين ومسؤولين . 

 

إعداد رند طلال وتقديم  عادل سلوم.

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هل سيتمكن العراق من تنويع مصادر الدخل