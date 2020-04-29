هل أنقذت جائحة كورونا الطبقة السياسية في العراق وخذلت المتظاهرين؟

جائحة كورونا.. أتت وكأنها حبل إنقاذ مد لانتشال الطبقة السياسية في العراق، بعد أن كانت التظاهرات قاب قوسين أو أدنى من إزاحتها عن المشهد العراقي، صحيح أن الاحتجاجات تخرج بين حين وآخر، وسرادق المحتجين لاتزال منصوبة في بعض المحافظات، ووهج ثورة تشرين لم يخبوا بعد، إلا أن البعض يرى أن الجائحة أضافت كمامة أخرى بوجه مطالب المحتجين.

وعلى الرغم من هذا، أبدى متظاهرون محتجون رفضهم الاستسلام للجائحة أو الانصياع للتحذيرات الصحية بضرورة إنهاء التجمعات كافة لمنع تفشي الإصابة على نطاق أوسع، فهم يرون أن الطبقة السياسية الحالية، أشد فتكا من كورونا إن بقت جاثمة على صدورهم.

لكن البعض منهم انضم للجهود الحكومية لاحتواء جائحة كورونا والمشاركة في حملات رفع الوعي الصحي بشأن مخاطر الفيروس المستجد .فهل أنقذت جائحة كورونا، الطبقة السياسية، وخذلت المتظاهرين؟