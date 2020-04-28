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هل سيتمكن العراق من تنويع مصادر الدخل

28 أبريل 2020
موازنة العراق لعام 2020
موازنة العراق لعام 2020 | Source: Shutterstock

بلغ عجز موازنة العراق لعام 2020 حوالي ثمانية وأربعين ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل 40 مليار دولار، بناء على اعتماد سعر برميل النفط في أدنى مستوياته بين خمسين إلى ستة وخمسين دولارا.

محاولات كثيرة جرت لتخفيض العجز من 72 ترليون دينار عراقي إلى نحو 40 ترليون دينار، بعد ضغط الكثير من النفقات واعتماد قانون التقاعد الجديد لعام 2019 .

علما أن الموازنة المعتمدة كانت تتراوح بين 135 إلى 140 ترليون دينار عراقي،  كان هذا قبل بداية العام 2020،  وقبل دخول العالم أزمة اقتصادية مباغتة بسبب جائحة كورونا، التي أثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد العالمي، وأدت إلى توقفه بشكل شبه كامل، فضلا عن انخفاض أسعار النفط الحاد .

 

كم سيبلغ حجم العجز في ميزانية 2020 التي لم تقرأ أصلا حتى الآن؟ وماهي البدائل التي يمكن أن تتجه لها الحكومة للخروج من هذا المأزق، هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها عدد من المختصين ومسؤولين . 

 

إعداد رند طلال وتقديم  عادل سلوم.

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هل سيتمكن العراق من تنويع مصادر الدخل

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السلطات العراقية تخفف من حظر التجوال

28 أبريل 2020
مسافرات عراقيات قادمات من إيران
مسافرات عراقيات قادمات من إيران

من السادسة صباحا حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، خففت السلطات في العراق من حظر التجوال خلال فترة النهار في شهر رمضان باستثناء مناطق محددة، دون الإشارة إلى أسمائها، وحذت بذلك دولا عدة شرعت بهذه الإجراءات مع إزدياد الضغوط عليها .

وجاء هذا الإجراء بعد  أكثر من ثلاثين يوما من فرض حظر التجوال، الذي بدأ تطبيقه منتصف الشهر الماضي ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، فهل أسهم الرفع الجزئي لحظر التجوال، في التخفيف من أعباء المواطن ومسؤوليات الحكومة؟ وهل المخاوف لاتزال قائمة من انتشار جائحة كورونا ؟

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السلطات العراقية تخفف من حظر التجوال