السلطات العراقية تخفف من حظر التجوال

من السادسة صباحا حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، خففت السلطات في العراق من حظر التجوال خلال فترة النهار في شهر رمضان باستثناء مناطق محددة، دون الإشارة إلى أسمائها، وحذت بذلك دولا عدة شرعت بهذه الإجراءات مع إزدياد الضغوط عليها .
وجاء هذا الإجراء بعد أكثر من ثلاثين يوما من فرض حظر التجوال، الذي بدأ تطبيقه منتصف الشهر الماضي ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، فهل أسهم الرفع الجزئي لحظر التجوال، في التخفيف من أعباء المواطن ومسؤوليات الحكومة؟ وهل المخاوف لاتزال قائمة من انتشار جائحة كورونا ؟