السلطات العراقية تخفف من حظر التجوال

بلغ عجز موازنة العراق لعام 2020 حوالي ثمانية وأربعين ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل 40 مليار دولار، بناء على اعتماد سعر برميل النفط في أدنى مستوياته بين خمسين إلى ستة وخمسين دولارا.

محاولات كثيرة جرت لتخفيض العجز من 72 ترليون دينار عراقي إلى نحو 40 ترليون دينار، بعد ضغط الكثير من النفقات واعتماد قانون التقاعد الجديد لعام 2019 .

علما أن الموازنة المعتمدة كانت تتراوح بين 135 إلى 140 ترليون دينار عراقي، كان هذا قبل بداية العام 2020، وقبل دخول العالم أزمة اقتصادية مباغتة بسبب جائحة كورونا، التي أثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد العالمي، وأدت إلى توقفه بشكل شبه كامل، فضلا عن انخفاض أسعار النفط الحاد .

كم سيبلغ حجم العجز في ميزانية 2020 التي لم تقرأ أصلا حتى الآن؟ وماهي البدائل التي يمكن أن تتجه لها الحكومة للخروج من هذا المأزق، هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها عدد من المختصين ومسؤولين .

إعداد رند طلال وتقديم عادل سلوم.