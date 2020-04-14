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العنف الأسري في العراق.. فضائح في الأيام الماضية

14 أبريل 2020
العنف الأسري
العنف الأسري | Source: Shutterstock

خلال الـ2٤ ساعة الماضية تناقلت منصات التفاعل الاجتماعي أربع حالات عنف أسري، اختلفت  في الزمان والمكان لكن نهجها كان واحدا، ألا وهو العنف ضد النساء والأطفال، ففي كركوك تعرضت إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة للإغتصاب على يد غرباء، وأخرى تعرضت للحرق بسبب الاضطهاد من قبل زوجها وعائلته، فيما وجد أربعة أطفال محجوزين تعرضوا للعنف المنزلي من قبل والدهم، وآخرها طفلة تم إنقاذها قبل محاولة اغتصابها من قبل شخص لم يتجاوز العشرين عاما.

بحثنا كثيرا عن أرقام وإحصاءات دقيقة لأعداد النساء والأطفال المعنفين داخل المجتمع العراقي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حتى أن أحدث إحصائية لوزارة الداخلية معدة من قبل مديرية حماية الأسرة والطفل، تعود للعام 2014، نشرت أنواع الاعتداءات والنسب المئوية فكانت كالتالي:

54% إعتداء الزوج على الزوجة     

7% إعتداء الزوجة على الزوج

5% الإعتداء مابين الإخوان والأخوات         

6% إعتداء الأبناء على الأب والام             

12% إعتداء الأب وإلام على الأبناء    

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ماهو سر غياب الإحصاءات والدراسات الدقيقة؟

هل العراق مجتمع خال من الأزمات والمشاكل؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟

وهل كشفت تلك الوقائع مدى العنف المسكوت عنه داخل مجتمعنا؟

وهل هو متجذر إلى هذا الحد أم أن الحجر الصحي كان سببا في ارتفاع نسب العنف الأسري؟

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العنف الأسري في العراق.. فضائح في الأيام الماضية

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شنو رأيك

العراق يواجه كورونا.. فهل ستبقى الأرقام على ما هي عليه؟

13 أبريل 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا إلى ألف وثلاثمئة واثنين وخمسين إصابة ووفاة ستة وسبعين شخصا جراء الفايروس.

وجاءت هذه الزيادة بعد تسجيل أربع وثلاثين إصابة جديدة يوم أمس الأحد على الرغم من الإجراءات الوقائية المتعددة التي فرضتها الحكومة متمثلة بفرض حظر للتجوال وتقييد ساعات التسوق وغيرها من الإجراءات.

ويرهن ممثل الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، بقاء العراق في وضع جيد والسيطرة على فايروس كوفيد 19 باستمرار الإلتزام بالتدابير الوقائية خلال الأيام العشرة المقبلة.

وعلى الرغم من ارتفاع الأعداد على مدار الأيام الماضية إلا أن وضع العراق بالقياس إلى الأرقام الرسمية يبقى جيدا بالمقارنة بدول عديدة محيطة بالعراق على رأسها إيران وتركيا اللتين سجلتا عشرات الآلاف من الإصابات والآلاف من الوفيات.

فهل هذا الأمر يعود إلى الجهود الرسمية المبذولة والإمكانات الحكومية؟