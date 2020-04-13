العراق يواجه كورونا.. فهل ستبقى الأرقام على ما هي عليه؟

أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا إلى ألف وثلاثمئة واثنين وخمسين إصابة ووفاة ستة وسبعين شخصا جراء الفايروس.

وجاءت هذه الزيادة بعد تسجيل أربع وثلاثين إصابة جديدة يوم أمس الأحد على الرغم من الإجراءات الوقائية المتعددة التي فرضتها الحكومة متمثلة بفرض حظر للتجوال وتقييد ساعات التسوق وغيرها من الإجراءات.

ويرهن ممثل الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، بقاء العراق في وضع جيد والسيطرة على فايروس كوفيد 19 باستمرار الإلتزام بالتدابير الوقائية خلال الأيام العشرة المقبلة.

وعلى الرغم من ارتفاع الأعداد على مدار الأيام الماضية إلا أن وضع العراق بالقياس إلى الأرقام الرسمية يبقى جيدا بالمقارنة بدول عديدة محيطة بالعراق على رأسها إيران وتركيا اللتين سجلتا عشرات الآلاف من الإصابات والآلاف من الوفيات.

فهل هذا الأمر يعود إلى الجهود الرسمية المبذولة والإمكانات الحكومية؟