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مجلس النواب العراقي تلقى رسميا نسخة من المنهاج الوزاري

06 أبريل 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي
رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي

أعلن مجلس النواب أمس أنه تلقى رسميا نسخة من المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مصدر في مجلس النواب أوضح أن رئيس البرلمان تسلم السبت النسخة الرسمية لهذا المنهاج بانتظار تحديد موعد للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة بعد إكمالها.

واحتوى المنهاج الوزاري المؤلف من ست عشرة نقطة على العديد من التعهدات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والتعليمية.

وعلى غير المتوقع أعتلى وباء كورونا الفقرة الأولى من المنهاج، حيث تعهد الزرفي بإعادة تشكيل خلية الأزمة وحصرها برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية الوزراء ذي الإختصاص فضلا عن المختصين بعلوم الأوبئة والفايروسات.

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مجلس النواب العراقي تلقى رسميا نسخة من المنهاج الوزاري

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ماذا لو أخفقت الحكومة العراقية في سداد الرواتب؟

06 أبريل 2020
الحكومة العراقية
الحكومة العراقية

تذهب تقديرات رسمية حكومية إلى أن عدد العاملين لحسابهم الشخصي بعيدا عن القطاع العام وشركات القطاع الخاص يصل إلى نحو عشرين بالمئة من مجموع الأيادي العاملة في العراق، الأمر الذي يعني أن واحدا من كل خمسة عاملين في العراق يعيل نفسه بعيدا عن رب عمل.

الفيروس وإجراءات الوقاية لم تؤثر على شريحة بائع السلع على مواقع الإنترنت فقط بل وصلت إلى نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وسائقي الأجرة وعمال البناء وغيرها من المهن من العاملين على الأجور اليومية .

وإضافة إلى التأثير على القطاع الخاص، يعرب عدد ليس بالقليل من الموظفين والمستفيدين من رواتب القطاع العام من تأثيرات فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي وبالتالي إنعكاسها عليهم وعلى اسرهم .

مسؤولون واقتصاديون حذروا من عدم قدرة الحكومة على سداد هذه الرواتب في القريب العاجل نتيجة انخفاض اسعار النفط.

إلا أن عبد الحسين الهنين المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء المستقيل أكد قدرة الحكومة إلى سداد رواتب جميع الموظفين.

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ماذا لو أخفقت الحكومة العراقية في سداد الرواتب؟