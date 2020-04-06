مجلس النواب العراقي تلقى رسميا نسخة من المنهاج الوزاري

أعلن مجلس النواب أمس أنه تلقى رسميا نسخة من المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مصدر في مجلس النواب أوضح أن رئيس البرلمان تسلم السبت النسخة الرسمية لهذا المنهاج بانتظار تحديد موعد للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة بعد إكمالها.

واحتوى المنهاج الوزاري المؤلف من ست عشرة نقطة على العديد من التعهدات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والتعليمية.

وعلى غير المتوقع أعتلى وباء كورونا الفقرة الأولى من المنهاج، حيث تعهد الزرفي بإعادة تشكيل خلية الأزمة وحصرها برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية الوزراء ذي الإختصاص فضلا عن المختصين بعلوم الأوبئة والفايروسات.