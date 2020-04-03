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كتلة الفتح النيابية تجدد رفضها ترشيح عدنان الزرفي

03 أبريل 2020
الكتل الشيعية تطلب من الزرفي الإعتذار عن التكليف وتنتقد رئيس الجمهورية

مرة أخرى جددت كتلة الفتح النيابية رفضها ترشيح المكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة واكد رئيس الكتلة  محمد الغبان ان رئيس الوزراء المكلف لن يمرر على حساب الاكثرية التي تمثل جوهر مسار العملية الديمقراطية على حد قوله.

الغبان جدد التأكيد على رفع دعوى قضائية بحق  رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اليومين المقبلين لإبطال مرسوم التكليف، ولا توضح كتلة الفتح لغاية اللحظة  اسباب رفضها للزرفي، على الصعيد نفسه كشفت صحيفة مقربة من حزب الله اللبناني المدعوم ايرانيا ان قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني الذي وصل بغداد الثلاثاء التقى بكل من زعيم كتلة الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي و زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

الصحيفة اشارت الى ان قاآني اتجه امس للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتحاور بخصوص ايجاد بديل عن المكلف عدنان الزرفي، الذي اوضحت الصحيفة ان ايران ترفض توليه قيادة الحكومة العراقية.

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كتلة الفتح النيابية تجدد رفضها ترشيح عدنان الزرفي

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خلية الأزمة الحكومية في العراق تشدد على ضرورة إلتزام المواطنين بالتعليمات الصحية

02 أبريل 2020
فحص منزلي لفيروس كورونا في العراق
فحص منزلي لفيروس كورونا في العراق

شددت خلية الأزمة الحكومية على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة تفشي وباء كورونا في عموم محافظات البلاد، وطالبت المواطنين اتباع التعليمات في التباعد الاجتماعي لاسيما المناطق والأحياء السكنية التي سجلت فيها حالات اصابة بالفايروس، وأكدت  خلية الأزمة الحكومية أهمية  أن يتصرف المواطنين بوعي صحي ووقائي عند وجودهم في المناطق التي حدثت فيها اصابات والابتعاد عن الملامسين الموجودين في تلك الاماكن، وأوضحت أنه لا يمكن التمييز بين حامل الفيروس ومن لا يحمله.

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خلية الأزمة الحكومية في العراق تشدد على ضرورة إلتزام المواطنين بالتعليمات الصحية