كتلة الفتح النيابية تجدد رفضها ترشيح عدنان الزرفي

مرة أخرى جددت كتلة الفتح النيابية رفضها ترشيح المكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة واكد رئيس الكتلة محمد الغبان ان رئيس الوزراء المكلف لن يمرر على حساب الاكثرية التي تمثل جوهر مسار العملية الديمقراطية على حد قوله.

الغبان جدد التأكيد على رفع دعوى قضائية بحق رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اليومين المقبلين لإبطال مرسوم التكليف، ولا توضح كتلة الفتح لغاية اللحظة اسباب رفضها للزرفي، على الصعيد نفسه كشفت صحيفة مقربة من حزب الله اللبناني المدعوم ايرانيا ان قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني الذي وصل بغداد الثلاثاء التقى بكل من زعيم كتلة الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي و زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

الصحيفة اشارت الى ان قاآني اتجه امس للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتحاور بخصوص ايجاد بديل عن المكلف عدنان الزرفي، الذي اوضحت الصحيفة ان ايران ترفض توليه قيادة الحكومة العراقية.