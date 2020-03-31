إجراءات مكافحة انتشار فايروس كورونا؛ تمديد فرض حظر التجوال واثاره الاقتصادية والمعيشية على المواطنين وبخاصة الشرائح الإجتماعية ذات الموارد المالية المحدودة، وخطوات الحكومة في توفير البطاقة التموينية الشهرية وتحدد دفعة مبالغ نقدية للعائلات الفقيرة.
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في العراق.. مبالغ نقدية للعائلات الفقيرة بسبب كورونا
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الولايات المتحدة تجدد فترة الاستثناء الممنوحة للعراق
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جددت الولايات المتحدة فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران ثلاثين يوما وفقا لوكالة فرانس برس الخميس، وتواصل واشنطن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران التي تزود العراق بالكهرباء والغاز.
ويعد تمديد الاستثناء الحالي الثاني من نوعه هذا العام بعد ما قررت الولايات المتحدة في فبراير شباط الماضي السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول يعمل في مكتب رئيس الجمهورية ان التمديد الحالي سيكون الأخير بعد جملة من الاستثناءات اشترطت أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين.
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الولايات المتحدة تجدد فترة الاستثناء الممنوحة للعراق