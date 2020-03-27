يعيش نحو مليارين ونصف المليار شخص حول العالم وفقا لمجلة فوربس في حالة من الإغلاق ومنع التجوال بعد انتشار فايروس كورونا في الكثير من دول العالم، وأضيف الى هذا العدد مليار وثلاثمئة مليون آخرين بعد اعلان السلطات في الهند الإغلاق التام خشية انتقال المرض بشكل أوسع في البلد، ومع هذا الإغلاق في الهند والذي سيستمر لواحد وعشرين يوما، فإن نحو نصف سكان العالم اليوم يعيشون في حظر كامل للتجوال فرضه العدد المتزايد للإصابات لكن كيف يقضي المواطنون حول العالم أيامهم؟ وأين؟
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ملياران ونصف المليار شخص يعيشون في حالة من الإغلاق بسبب كورونا
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الزرفي يبدأ مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة
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بدء رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، يأتي هذا التحرك في وقت قال فيه عضو تحالف الفتح النائب عبد الأمير التعيبان إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة من دون الرجوع إلى الكتلة السياسية الأكبر، وأعرب تحالف القوى العراقية عن استغرابه من الكتل السياسية الشيعية التي أعلنت رفضها لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، ومع القبول والرفض وانتظار المفاوضات السياسية، يرزح العراق وشعبه تحت تهديدين رئيسين الاول صحي يتمثل بزيادة اعداد الاصابات بفايروس كورونا والثاني اقتصادي يهدد ميزانية البلد وثرواته. وتدعو الكثير من الاوساط الشعبية رؤساء الكتل وقيادات الاحزاب الى وضع مصلحة البلد اولا وترك الخلافات السياسية التي قد تزيد من الاوضاع العامة سوءاً.
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الزرفي يبدأ مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة