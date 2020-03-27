يعيش نحو مليارين ونصف المليار شخص حول العالم وفقا لمجلة فوربس في حالة من الإغلاق ومنع التجوال بعد انتشار فايروس كورونا في الكثير من دول العالم، وأضيف الى هذا العدد مليار وثلاثمئة مليون آخرين بعد اعلان السلطات في الهند الإغلاق التام خشية انتقال المرض بشكل أوسع في البلد، ومع هذا الإغلاق في الهند والذي سيستمر لواحد وعشرين يوما، فإن نحو نصف سكان العالم اليوم يعيشون في حظر كامل للتجوال فرضه العدد المتزايد للإصابات لكن كيف يقضي المواطنون حول العالم أيامهم؟ وأين؟

استمع ملياران ونصف المليار شخص يعيشون في حالة من الإغلاق بسبب كورونا