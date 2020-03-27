شنو رأيك

ملياران ونصف المليار شخص يعيشون في حالة من الإغلاق بسبب كورونا

27 مارس 2020
منع التجوال في بغداد بسبب كورونا
منع التجوال في بغداد بسبب كورونا

يعيش نحو مليارين ونصف المليار شخص حول العالم وفقا لمجلة فوربس في حالة من الإغلاق ومنع التجوال بعد انتشار فايروس كورونا في الكثير من دول العالم، وأضيف الى هذا العدد مليار وثلاثمئة مليون آخرين بعد اعلان السلطات في الهند الإغلاق التام خشية انتقال المرض بشكل أوسع في البلد، ومع هذا الإغلاق في الهند والذي سيستمر لواحد وعشرين يوما، فإن نحو نصف سكان العالم اليوم يعيشون في حظر كامل للتجوال فرضه العدد المتزايد للإصابات لكن كيف يقضي المواطنون حول العالم أيامهم؟ وأين؟

تضمين
استمع
ملياران ونصف المليار شخص يعيشون في حالة من الإغلاق بسبب كورونا

قصص مشابهة

شنو رأيك

الزرفي يبدأ مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة

26 مارس 2020
الكتل الشيعية تطلب من الزرفي الإعتذار عن التكليف وتنتقد رئيس الجمهورية

بدء رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، يأتي هذا التحرك في وقت قال فيه عضو تحالف الفتح النائب عبد الأمير التعيبان إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة من دون الرجوع إلى الكتلة السياسية الأكبر، وأعرب تحالف القوى العراقية عن استغرابه من الكتل السياسية الشيعية التي أعلنت رفضها لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، ومع القبول والرفض وانتظار المفاوضات السياسية، يرزح العراق وشعبه تحت تهديدين رئيسين الاول صحي يتمثل بزيادة اعداد الاصابات بفايروس كورونا والثاني اقتصادي يهدد ميزانية البلد وثرواته. وتدعو الكثير من الاوساط الشعبية رؤساء الكتل وقيادات الاحزاب الى وضع مصلحة البلد اولا وترك الخلافات السياسية التي قد تزيد من الاوضاع العامة سوءاً.

تضمين
استمع
الزرفي يبدأ مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة