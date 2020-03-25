ألحق فايروس كرونا بالاقتصاد العالمي ضررا كبيرا دفع بمنظمة العمل الدولية إلى إصدار توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع البطالة حول العالم لتصل إلى نحو خمسة وعشرين مليون عاطل، وفي العراق تسببت المخاوف من انتشار العدوى يصاحبها إجراءات حظر التجوال بالضرر للملايين من العراقيين، وحاولت العديد من الحكومات حول العالم مساعدة العائلات التي تعاني من الازمة الاقتصادية المتراكمة نتيجة انتشار وباء كورونا حول العالم، ويدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانوني يسمح للحكومة بدفع رواتب تصل إلى ألف ومئتي دولار لكل عامل في الولايات المتحدة... وليرتفع المبلغ وفق قاعدة مالية معينة إلى الضعف للأزواج والعائلات التي تملك أطفالا.
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إمكانية ارتفاع البطالة حول العالم بسبب كورونا
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الزرفي يبدأ مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة
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بدء رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، يأتي هذا التحرك في وقت قال فيه عضو تحالف الفتح النائب عبد الأمير التعيبان إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة من دون الرجوع إلى الكتلة السياسية الأكبر، وأعرب تحالف القوى العراقية عن استغرابه من الكتل السياسية الشيعية التي أعلنت رفضها لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، ومع القبول والرفض وانتظار المفاوضات السياسية، يرزح العراق وشعبه تحت تهديدين رئيسين الاول صحي يتمثل بزيادة اعداد الاصابات بفايروس كورونا والثاني اقتصادي يهدد ميزانية البلد وثرواته. وتدعو الكثير من الاوساط الشعبية رؤساء الكتل وقيادات الاحزاب الى وضع مصلحة البلد اولا وترك الخلافات السياسية التي قد تزيد من الاوضاع العامة سوءاً.
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الزرفي يبدأ مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة