سوا الليلة

دعوة أممية لنبذ الخلافات والحروب والتصدي لكورونا

25 مارس 2020
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، لوقف القتال والنزاعات حول العالم والتفرغ لمحاربة كورونا.

وقال غوتيرش في مؤتمر صحفي الاثنين استقبل فيه أسئلة الصحفيين عبر الإنترنت، إنه أطلق مناشدة عالمية للجميع بما في ذلك فرقاء الصراع في سوريا وليبيا واليمن، لتكثيف جهود محاربة كورونا ووقف الحرب. وأضاف على لسان مترجم.

يأتي هذا بينما استمرت أعداد المصابين بالفيروس في الارتفاع في لبنان والأردن وإسرائيل.

وفي شمال شرق سوريا، الخاضعة للإدارة الذاتية للأكراد، فقد بدء سريان حظر التجوال الشامل الذي فرضته الإدارة، والذي يشمل منع التنقل بين أحياء المدينة، وسط دوريات مكثفة من قبل القوى الأمنية في أول يوم للحظر، وذلك ضمن إجراءات هادفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

لمعرفة المزيد عن هذه الموضوعات، استمعوا إلى حلقة الاثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود وسلام ماضي.

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دعوة أممية لنبذ الخلافات والحروب والتصدي لكورونا

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سوا الليلة

كورونا مستمر في الزحف والعالم يقاوم

23 مارس 2020
فيروس كورونا ينتشر
| Source: Shutterstock

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بدأت المرحلة الأولى من تجربة لقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي لمجموعة العمل في الحكومة الأميركية من أجل مواجهة المرض أن إدارته تسابق الزمن من أجل تطوير علاجات الفيروس.

وفي جنيف، قال مدير منظمة الصحة العالمية، Tedros Adhanom، تادروس أدهانوم، إن المنظمة أرسلت أكثر من مليون ونصف المليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا لنحو مائة وعشرين دولة.

وفي الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، سجلت حالات جديدة للإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وفي الأردن، أعلن تسجيل عشرين اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة.

وفي الشأن السوري، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم إن المسلحين في منطقة إدلب السورية لا يلتزمون بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا.

هذه الموضوعات وأكثر تناولتها حلقة الاثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها كل من حمزة السعود وأريج بكار.

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كورونا مستمر في الزحف والعالم يقاوم