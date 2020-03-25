دعوة أممية لنبذ الخلافات والحروب والتصدي لكورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، لوقف القتال والنزاعات حول العالم والتفرغ لمحاربة كورونا.

وقال غوتيرش في مؤتمر صحفي الاثنين استقبل فيه أسئلة الصحفيين عبر الإنترنت، إنه أطلق مناشدة عالمية للجميع بما في ذلك فرقاء الصراع في سوريا وليبيا واليمن، لتكثيف جهود محاربة كورونا ووقف الحرب. وأضاف على لسان مترجم.

يأتي هذا بينما استمرت أعداد المصابين بالفيروس في الارتفاع في لبنان والأردن وإسرائيل.

وفي شمال شرق سوريا، الخاضعة للإدارة الذاتية للأكراد، فقد بدء سريان حظر التجوال الشامل الذي فرضته الإدارة، والذي يشمل منع التنقل بين أحياء المدينة، وسط دوريات مكثفة من قبل القوى الأمنية في أول يوم للحظر، وذلك ضمن إجراءات هادفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

لمعرفة المزيد عن هذه الموضوعات، استمعوا إلى حلقة الاثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود وسلام ماضي.