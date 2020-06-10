سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

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إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 

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سوا الليلة

واشنطن: قرار الضمّ أو تأجيله يعود لإسرائيل.. ونتنياهو يقول أنه لم يحصل على ضوء أخضر أميركي

09 يونيو 2020
مستوطنة إسرائيلية
مستوطنة إسرائيلية

ناقش برنامج سوا الليلة، في حلقة الاثنين الثامن من حزيران يونيو، آفاق الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، في ظل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الإدارة الامريكية لم تمنح إسرائيل حتى الآن الضوء الأخضر للبدء بتطبيق سيادتها على مناطق من الضفة بما فيها منطقة "غور الأردن".

وفي المقابل  قال المبعوث الاميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية  Elan Carr  إن الولايات المتحدة أوضحت ان موعد الضمّ وكيفية تطبيقه ومساحة الاراضي التي سيشملها، هي قرارات يعود اتخاذها للقادة الإسرائيليين وأن السبب الوحيد الذي قد يؤخر خطوة الضم، هو قرار من القيادة الإسرائيلية.

وناقشت مقدمة البرنامج آنـّا عبد المسيح مع المحلل السياسي في الناصرة نظير مجلي، المواقف المتناقضة داخل إسرائيل إزاء عملية الضم إضافة الى الموقف الاميركي منها.

وتطرق البرنامج إلى عملية اقتحام عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى بحراسة من الشرطة الإسرائيلية ، إضافة الى اعتقال واحد وعشرين فلسطينيا في القدس الشرقية، وتكرار أوامر الابعاد التي تصدرها الشرطة بحق عدد من سكان المدينة عن المسجد الأقصى ولاسيما خطيبه الشيخ عكرمة صبري، وحاور البرنامج في هذا الاطار كلا من  رئيس مركز تعاون السلام الدولي في القدس الدكتور رامي نصر الله ،  والمحلل السياسي  في الناصرة نظير مجلي.

وناقش أيضاً استمرار انحدار سعر العملة الوطنية في سوريا ، وتعهّـُد وزير ماليتها بحلول قريبة ، مع المحلل السياسي غسان يوسف ، وتناول البرنامج مواضيع أخرى من دول المنطقة ، وناقش مع الخبير في معهد الشرق-الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة،  التطورات المرتبطة بمطالب إصلاح الشرطة في الولايات المتحدة اثر مقتل جورج فلويد.

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واشنطن: قرار الضمّ أو تأجيله يعود لإسرائيل.. ونتنياهو يقول أنه لم يحصل على ضوء أخضر أميركي