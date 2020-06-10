إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.