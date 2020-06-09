واشنطن: قرار الضمّ أو تأجيله يعود لإسرائيل.. ونتنياهو يقول أنه لم يحصل على ضوء أخضر أميركي

ناقش برنامج سوا الليلة، في حلقة الاثنين الثامن من حزيران يونيو، آفاق الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، في ظل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الإدارة الامريكية لم تمنح إسرائيل حتى الآن الضوء الأخضر للبدء بتطبيق سيادتها على مناطق من الضفة بما فيها منطقة "غور الأردن".

وفي المقابل قال المبعوث الاميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية Elan Carr إن الولايات المتحدة أوضحت ان موعد الضمّ وكيفية تطبيقه ومساحة الاراضي التي سيشملها، هي قرارات يعود اتخاذها للقادة الإسرائيليين وأن السبب الوحيد الذي قد يؤخر خطوة الضم، هو قرار من القيادة الإسرائيلية.

وناقشت مقدمة البرنامج آنـّا عبد المسيح مع المحلل السياسي في الناصرة نظير مجلي، المواقف المتناقضة داخل إسرائيل إزاء عملية الضم إضافة الى الموقف الاميركي منها.

وتطرق البرنامج إلى عملية اقتحام عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى بحراسة من الشرطة الإسرائيلية ، إضافة الى اعتقال واحد وعشرين فلسطينيا في القدس الشرقية، وتكرار أوامر الابعاد التي تصدرها الشرطة بحق عدد من سكان المدينة عن المسجد الأقصى ولاسيما خطيبه الشيخ عكرمة صبري، وحاور البرنامج في هذا الاطار كلا من رئيس مركز تعاون السلام الدولي في القدس الدكتور رامي نصر الله ، والمحلل السياسي في الناصرة نظير مجلي.

وناقش أيضاً استمرار انحدار سعر العملة الوطنية في سوريا ، وتعهّـُد وزير ماليتها بحلول قريبة ، مع المحلل السياسي غسان يوسف ، وتناول البرنامج مواضيع أخرى من دول المنطقة ، وناقش مع الخبير في معهد الشرق-الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة، التطورات المرتبطة بمطالب إصلاح الشرطة في الولايات المتحدة اثر مقتل جورج فلويد.