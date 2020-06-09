سوا الليلة

واشنطن: قرار الضمّ أو تأجيله يعود لإسرائيل.. ونتنياهو يقول أنه لم يحصل على ضوء أخضر أميركي

09 يونيو 2020
مستوطنة إسرائيلية
مستوطنة إسرائيلية

ناقش برنامج سوا الليلة، في حلقة الاثنين الثامن من حزيران يونيو، آفاق الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، في ظل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الإدارة الامريكية لم تمنح إسرائيل حتى الآن الضوء الأخضر للبدء بتطبيق سيادتها على مناطق من الضفة بما فيها منطقة "غور الأردن".

وفي المقابل  قال المبعوث الاميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية  Elan Carr  إن الولايات المتحدة أوضحت ان موعد الضمّ وكيفية تطبيقه ومساحة الاراضي التي سيشملها، هي قرارات يعود اتخاذها للقادة الإسرائيليين وأن السبب الوحيد الذي قد يؤخر خطوة الضم، هو قرار من القيادة الإسرائيلية.

وناقشت مقدمة البرنامج آنـّا عبد المسيح مع المحلل السياسي في الناصرة نظير مجلي، المواقف المتناقضة داخل إسرائيل إزاء عملية الضم إضافة الى الموقف الاميركي منها.

وتطرق البرنامج إلى عملية اقتحام عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى بحراسة من الشرطة الإسرائيلية ، إضافة الى اعتقال واحد وعشرين فلسطينيا في القدس الشرقية، وتكرار أوامر الابعاد التي تصدرها الشرطة بحق عدد من سكان المدينة عن المسجد الأقصى ولاسيما خطيبه الشيخ عكرمة صبري، وحاور البرنامج في هذا الاطار كلا من  رئيس مركز تعاون السلام الدولي في القدس الدكتور رامي نصر الله ،  والمحلل السياسي  في الناصرة نظير مجلي.

وناقش أيضاً استمرار انحدار سعر العملة الوطنية في سوريا ، وتعهّـُد وزير ماليتها بحلول قريبة ، مع المحلل السياسي غسان يوسف ، وتناول البرنامج مواضيع أخرى من دول المنطقة ، وناقش مع الخبير في معهد الشرق-الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة،  التطورات المرتبطة بمطالب إصلاح الشرطة في الولايات المتحدة اثر مقتل جورج فلويد.

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واشنطن: قرار الضمّ أو تأجيله يعود لإسرائيل.. ونتنياهو يقول أنه لم يحصل على ضوء أخضر أميركي

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سوا الليلة

شبح الفتنة يخيم على مظاهرات بيروت.. ودعوات رسمية لتلافيها

08 يونيو 2020
شبح الفتنة يخيم على مظاهرات بيروت
شبح الفتنة يخيم على مظاهرات بيروت

تناول برنامج سوا الليلة في حلقة الأحد السابع من حزيران يونيو، التي قدمتها رانيا أبو حسن، نشاط الديبلوماسية الفلسطينية باتجاه الدول الأوروبية ومجلس الامن، في مسعى لمنع إسرائيل من تطبيق خطة ضمّ غور الأردن وشمال البحر الميت الى سيادتها. وأجرى البرنامج حوارا مع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي قال إن  المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستجتمع غداً الاثنين مع رئيس مجلس الامن  للشهر الحالي، وهي فرنسا، وتحدّث عن لقاءات أخرى على خريطة التحرك الفلسطيني.

أما في الجانب الإسرائيلي فلا يزال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى الى تأمين إجماع داخلي على خطة الضمّ وهي مهمة تبدو صعبة المنال في ظل المواقف المتشدّدة الصادرة عن قيادة مجلس المستوطنات. وسأل برنامج سوا الليلة المحلل السياسي الإسرائيلي داني روبنشتاين عن أهمية اجتماع نتنياهو مساء الأحد برؤساء السلطات المحلية للمستوطنات، وعن قدرة رئيس الحكومة على تطبيق خطة الضمّ في وجه الرفض الداخلي والخارجي لها.

ولم يغب البرنامج عن الوضع في لبنان حيث تسود حالة من التأهب الأمني اليوم في بعض مناطق العاصمة ، التي شهدت امس صدامات طائفية ومذهبية في صفوف المتظاهرين، أثارت مخاوف من وقوع فتنة تؤدي الى حرب أهلية، وتحدثنا في هذا الشأن الى المحلل السياسي نبيل بو منصف.

وناقش البرنامج استمرار الهبوط الحاد لسعر صرف الليرة السورية قبل أيام على بدء تنفيذ قانون قيصر وحاور المحلل الاقتصادي محمود عثمان.

وتوقف البرنامج أيضاً عند التطورات الأمنية في سوريا، مع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

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شبح الفتنة يخيم على مظاهرات بيروت.. ودعوات رسمية لتلافيها

 

 