سوا الليلة

شبح الفتنة يخيم على مظاهرات بيروت.. ودعوات رسمية لتلافيها

08 يونيو 2020
شبح الفتنة يخيم على مظاهرات بيروت
شبح الفتنة يخيم على مظاهرات بيروت

تناول برنامج سوا الليلة في حلقة الأحد السابع من حزيران يونيو، التي قدمتها رانيا أبو حسن، نشاط الديبلوماسية الفلسطينية باتجاه الدول الأوروبية ومجلس الامن، في مسعى لمنع إسرائيل من تطبيق خطة ضمّ غور الأردن وشمال البحر الميت الى سيادتها. وأجرى البرنامج حوارا مع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي قال إن  المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستجتمع غداً الاثنين مع رئيس مجلس الامن  للشهر الحالي، وهي فرنسا، وتحدّث عن لقاءات أخرى على خريطة التحرك الفلسطيني.

أما في الجانب الإسرائيلي فلا يزال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى الى تأمين إجماع داخلي على خطة الضمّ وهي مهمة تبدو صعبة المنال في ظل المواقف المتشدّدة الصادرة عن قيادة مجلس المستوطنات. وسأل برنامج سوا الليلة المحلل السياسي الإسرائيلي داني روبنشتاين عن أهمية اجتماع نتنياهو مساء الأحد برؤساء السلطات المحلية للمستوطنات، وعن قدرة رئيس الحكومة على تطبيق خطة الضمّ في وجه الرفض الداخلي والخارجي لها.

ولم يغب البرنامج عن الوضع في لبنان حيث تسود حالة من التأهب الأمني اليوم في بعض مناطق العاصمة ، التي شهدت امس صدامات طائفية ومذهبية في صفوف المتظاهرين، أثارت مخاوف من وقوع فتنة تؤدي الى حرب أهلية، وتحدثنا في هذا الشأن الى المحلل السياسي نبيل بو منصف.

وناقش البرنامج استمرار الهبوط الحاد لسعر صرف الليرة السورية قبل أيام على بدء تنفيذ قانون قيصر وحاور المحلل الاقتصادي محمود عثمان.

وتوقف البرنامج أيضاً عند التطورات الأمنية في سوريا، مع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

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شبح الفتنة يخيم على مظاهرات بيروت.. ودعوات رسمية لتلافيها

 

 

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سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

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إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 