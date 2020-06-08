شبح الفتنة يخيم على مظاهرات بيروت.. ودعوات رسمية لتلافيها

تناول برنامج سوا الليلة في حلقة الأحد السابع من حزيران يونيو، التي قدمتها رانيا أبو حسن، نشاط الديبلوماسية الفلسطينية باتجاه الدول الأوروبية ومجلس الامن، في مسعى لمنع إسرائيل من تطبيق خطة ضمّ غور الأردن وشمال البحر الميت الى سيادتها. وأجرى البرنامج حوارا مع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي قال إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستجتمع غداً الاثنين مع رئيس مجلس الامن للشهر الحالي، وهي فرنسا، وتحدّث عن لقاءات أخرى على خريطة التحرك الفلسطيني.

أما في الجانب الإسرائيلي فلا يزال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى الى تأمين إجماع داخلي على خطة الضمّ وهي مهمة تبدو صعبة المنال في ظل المواقف المتشدّدة الصادرة عن قيادة مجلس المستوطنات. وسأل برنامج سوا الليلة المحلل السياسي الإسرائيلي داني روبنشتاين عن أهمية اجتماع نتنياهو مساء الأحد برؤساء السلطات المحلية للمستوطنات، وعن قدرة رئيس الحكومة على تطبيق خطة الضمّ في وجه الرفض الداخلي والخارجي لها.

ولم يغب البرنامج عن الوضع في لبنان حيث تسود حالة من التأهب الأمني اليوم في بعض مناطق العاصمة ، التي شهدت امس صدامات طائفية ومذهبية في صفوف المتظاهرين، أثارت مخاوف من وقوع فتنة تؤدي الى حرب أهلية، وتحدثنا في هذا الشأن الى المحلل السياسي نبيل بو منصف.

وناقش البرنامج استمرار الهبوط الحاد لسعر صرف الليرة السورية قبل أيام على بدء تنفيذ قانون قيصر وحاور المحلل الاقتصادي محمود عثمان.

وتوقف البرنامج أيضاً عند التطورات الأمنية في سوريا، مع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.