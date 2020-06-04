جدل فلسطيني إسرائيلي حول مشروع وادي السليكون في القدس الشرقية

ألقى برنامج سوا الليلة في حلقة الأربعاء الثالث من حزيران يونيو الضوء، على الخلاف في الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني من خطة الحكومة الاسرائيلية لتنمية القطاع الاقتصادي في القدس الشرقية، وتنفيذ مشروع "وادي السيليكون" فيها للتكنولوجيا المتطورة، على مساحة مئتي ألف متر مربع إضافة الى مئة الف متر مربع أخرى تخصص لمحلات تجارية وفنادق.

وأجرى مقدّم الحلقة حمزة السعود لقاء مع المحلل السياسي شلومو غانور عن الجانب الإسرائيلي الذي ينظر بإيجابية الى الخطة كونها توفر فرص عمل لأكثر من عشرة الاف شخص من المقدسيين العرب . وحاور أيضاً محافظ القدس عدنان غيث عن الجانب الفلسطيني، الذي يرفض خطة التنمية تلك لأنها ستقضي على المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس الشرقية ..

وتناول البرنامج الشأن اللبناني مع استعادة الحراك الشعبي زخمه وتحدث الى الناشط في الحراك اللبناني العميد المتقاعد أندريه معشرـ

ولم يغب البرنامج عن التطورات الميدانية في سوريا حيث أغار الطيران الروسي على منطقة خفض التصعيد في ادلب في خرق هو الثاني من نوعه منذ بدء وقف اطلاق النار في شمال غرب سوريا قبل ثلاثة اشهر، هذا فيما دارت اشتباكات عنيفة على محوري الرويحة وبينين بجبل الزاوية في إدلب بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام من جانب آخر. وعن كل تلك التطورات تحدث لسوا الليلة الصحافي السوري منهل باريش من مدينة غازي عنتاب التركية على الحدود مع سوريا.

وتضمن البرنامج مواضيع أخرى تتعلق بدول المنطقة وبالتظاهرات التي بدأت تشهد هدوء في الولايات المتحدة .