سوا الليلة

جدل فلسطيني إسرائيلي حول مشروع وادي السليكون في القدس الشرقية

04 يونيو 2020
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا | Source: Shutterstock

ألقى برنامج سوا الليلة في حلقة الأربعاء الثالث من حزيران يونيو الضوء، على الخلاف في الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني من خطة الحكومة الاسرائيلية لتنمية القطاع الاقتصادي في القدس الشرقية، وتنفيذ مشروع "وادي السيليكون" فيها للتكنولوجيا المتطورة، على مساحة مئتي ألف متر مربع إضافة الى مئة الف متر مربع أخرى تخصص لمحلات تجارية وفنادق.

وأجرى مقدّم الحلقة حمزة السعود لقاء مع المحلل السياسي شلومو غانور عن الجانب الإسرائيلي الذي ينظر بإيجابية الى الخطة كونها توفر فرص عمل لأكثر من عشرة الاف شخص من المقدسيين العرب . وحاور أيضاً محافظ القدس عدنان غيث عن الجانب الفلسطيني، الذي يرفض خطة التنمية تلك لأنها ستقضي على المنطقة الصناعية الوحيدة  في القدس الشرقية ..

وتناول البرنامج الشأن اللبناني مع استعادة الحراك الشعبي زخمه وتحدث الى الناشط في الحراك اللبناني العميد المتقاعد أندريه معشرـ

ولم يغب البرنامج عن التطورات الميدانية في سوريا حيث أغار الطيران الروسي  على منطقة خفض التصعيد في ادلب في خرق هو الثاني من نوعه منذ بدء وقف اطلاق النار في شمال غرب سوريا قبل ثلاثة اشهر، هذا فيما دارت اشتباكات عنيفة على محوري الرويحة وبينين بجبل الزاوية في إدلب بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام من جانب آخر. وعن كل تلك التطورات تحدث لسوا الليلة الصحافي السوري منهل باريش من مدينة غازي عنتاب التركية على الحدود مع سوريا.

وتضمن البرنامج مواضيع أخرى تتعلق بدول المنطقة وبالتظاهرات التي بدأت تشهد هدوء في الولايات المتحدة .

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جدل فلسطيني إسرائيلي حول مشروع وادي السليكون في القدس الشرقية

 

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سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

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إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 