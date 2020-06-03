نتانياهو يجتمع بقادة المستوطنين لإقناعهم بخطة ضم ّ أراض في الضفة الغربية والأردن يحذر من عواقب وخيمة

تابع برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء الثاني من حزيران يونيو، التي قدمها حمزة السعود، الاستعدادات الاسرائيلية لتطبيق خطة ضم غور الاردن وشمال البحر الميت الى السيادة الاسرائيلية، وجديدها اجتماع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قادة المستوطنين في مكتبه بالقدس اليوم، لحثهم على القبول بخطة الضم وتحدث البرنامج حول هذا الموضوع الى كل من الوزير الإسرائيلي الأسبق أيوب قرا ، والخبير في شؤون الاستيطان والخرائط خليل توفكجي .

وتناول البرنامج جملة القرارات الصادرة تباعا عن المصرف المركزي السوري وأحدثها تعميمٌ يقضي بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر، وهي خمسة ملايين ليرة سورية ، وتحدث البرنامج الى المحلل الاقتصادي السوري تشالنج عمر عن الهدف وراء قرارات المركزي السوري.

وعرض البرنامج أهمّ التطورات المتعلقة بمحادثات صندوق النقد الدولي مع لبنان الساعي للحصول على مساعدات تنعش اقتصاده المتهاوي وسأل عضو لجنة المال النيابية نقولا نحاس، عمّا اذا كان تصنيفُ بعض الدول لحزب الله منظمة ارهابية ، يضعف موقف لبنان التفاوضي.

وقدم البرنامج توضيحا لقانون الدفاع رقم ستة الصادر في الاردن والذي يـُنظر اليه على انه يسمح للمؤسسات بإنهاء خدمات العامل الاردني، الا ان وزارة العمل اوضحت أن قرار الصرف يخضع لعدة شروط ومحددات.

وتضمّن البرنامج تقريراً حول تراجع أعمال العنف في المظاهرات التي خرجت في عدة ولايات اميركية احتجاجاً على مقتل المواطن من اصول افريقية جورج فلويد.