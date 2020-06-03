سوا الليلة

نتانياهو يجتمع بقادة المستوطنين لإقناعهم بخطة ضم ّ أراض في الضفة الغربية والأردن يحذر من عواقب وخيمة

03 يونيو 2020
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو

تابع برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء الثاني من حزيران يونيو، التي قدمها حمزة السعود، الاستعدادات الاسرائيلية لتطبيق خطة ضم غور الاردن وشمال البحر الميت الى السيادة الاسرائيلية، وجديدها اجتماع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قادة المستوطنين في مكتبه بالقدس اليوم، لحثهم على القبول بخطة الضم وتحدث البرنامج حول هذا الموضوع الى  كل من الوزير الإسرائيلي الأسبق أيوب قرا ، والخبير في شؤون الاستيطان والخرائط خليل توفكجي .

وتناول البرنامج جملة القرارات الصادرة تباعا عن المصرف المركزي السوري وأحدثها تعميمٌ يقضي بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر، وهي خمسة ملايين ليرة سورية ، وتحدث البرنامج الى  المحلل الاقتصادي السوري تشالنج عمر  عن الهدف وراء قرارات المركزي السوري.

وعرض البرنامج أهمّ التطورات المتعلقة بمحادثات صندوق النقد الدولي مع لبنان الساعي للحصول على مساعدات تنعش اقتصاده المتهاوي وسأل عضو لجنة المال النيابية  نقولا نحاس، عمّا اذا كان تصنيفُ بعض الدول لحزب الله منظمة ارهابية ، يضعف موقف لبنان التفاوضي.

وقدم البرنامج توضيحا لقانون الدفاع رقم ستة الصادر في الاردن والذي يـُنظر اليه على انه يسمح للمؤسسات بإنهاء خدمات العامل الاردني، الا ان وزارة العمل اوضحت أن قرار الصرف يخضع لعدة شروط ومحددات.

وتضمّن البرنامج تقريراً حول تراجع أعمال العنف في المظاهرات التي خرجت في عدة ولايات اميركية احتجاجاً على مقتل المواطن من اصول افريقية جورج فلويد.

استمع
نتانياهو يجتمع بقادة المستوطنين لإقناعهم بخطة ضم ّ أراض في الضفة الغربية والأردن يحذر من عواقب وخيمة

المزيد

سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

استمع
إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 