سوا الليلة

موجة التظاهرات مستمرة في مدن أميركية رغم حظر التجوال

01 يونيو 2020
إمرأة ترفغ لافتة "لا أستطيع التنفس" أثناء الاحتجاجات
إمرأة ترفغ لافتة "لا أستطيع التنفس" أثناء الاحتجاجات

ألقى برنامج سوا الليلة الضوء على استمرار التظاهرات في الشارع الأميركي خارقة حظر التجول المفروض في بعض المدن احتجاجاً على مقتل رجل من أصول إفريقية على أيدي الشرطة. وسألت مقدمة الحلقة رانيا أبو حسن  رئيس "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن، الدكتور بول سالم عما إذا كانت تلك التظاهرات تبدو عفوية أو أنها استثمرت لمصالح سياسية .

وناقشت الحلقة أيضا اعتزام الحكومة الاسرائيلية ضمّ أجزاء من الضفة الغربية إلى سيادتها، في ظل تحذير صدر اليوم من الأمم المتحدة من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إشعال حرب في المنطقة، وتحدّث حول هذا الموضوع كلّ من المحلل السياسي الإسرائيلي موردخاي كيدار، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر.

وعرض البرنامج التظاهرات المتنقلة أمام مقرات المسؤولين في لبنان احتجاجا على تردي الوضع المعيشي، وناقش مع المحلل الاقتصادي لويس حبيقة مدى أهميّة مشروع قانون رفع السريّة المصرفية -الذي أقرّه البرلمان مؤخراً ­- بالنسبة لمساعي محاربة الفساد.

وتحدّث البرنامج عن الانتهاكات التي تقوم بها تركيا لحقوق الإنسان في منطقة عفرين بحسب أفادات سكان المدينة الذي طالبوا بفتح تحقيق دولي ومحاسبة أنقرة.

وحاور البرنامج أيضا رئيس المرصد العمالي في الأردن أحمد عوض ، حول البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة الاردنية اليوم، بشأن تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والعاملين فيه وتأثيره على العمّال.

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موجة التظاهرات مستمرة في مدن أميركية رغم حظر التجوال

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سوا الليلة

مشروع قانون العفو يراوح مكانه في لبنان

29 مايو 2020
البرلمان اللبناني- أرشيف
البرلمان اللبناني- أرشيف

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، الجدل الذي احتدم مجددا بشأن مشروع قانون العفو في لبنان والذي أرجئ النقاش بشأنه في مجلس النواب وسط احتجاجات نظمها متظاهرون أمام قصر الأونيسكو حيث انعقدت الجلسة.

وينتقد كثيرون قانون العفو بسبب ما يقولون إنه يخدم مصالح حزبية وطائفية، حيث قد يشمل العفو عن بعض المتشددين الإسلاميين والمدانين بقضايا المخدرات ولبنانيين موجودين في إسرائيل.

سألنا وزير الداخلية اللبناني الأسبق زياد بارود عن مصالح التيارات السياسية في إقرار قانون العفو؟

كما قدمنا تقريرا عن مصادر الخلاف والجدل في قانون العفو المقترح.

وفي لبنان أيضا، تطرق سوا الليلة إلى إقرار مجلس النواب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بـ 1200 مليار ليرة على أن تضع الحكومة معايير الاستفادة.

وصادق مجلس النواب أيضا على اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على ان يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

فتحنا النقاش بشأن هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي اللبناني، وليد أبو سليمان.

وفي سوريا، أعلن رامي مخلوف، صهر الرئيس السوري ورجل الأعمال نقل ملكية حصصه وأسهمه في البنوك والشركات إلى شركة واحدة فقط تابعة له تشرف على مشاريع خيرية لصالح عائلات المقاتلين الموالين للنظام السوري.

وحذر مخلوف من أن شركة "راماك "للأعمال الخيرية تعمل للصالح العام في اشارة منه إلى جمعية البستان التي كانت تابعة له وتمت مصادرتها من قبل السلطات وتحويل الإشراف عليها إلى أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري.

تحدثنا عن دلالة هذه الخطوة مع رئيس مجموعة اعمال سوريا، المستشار الاقتصادي، أسامة القاضي.

ومن الأراضي الفلسطينية، تابعنا الخطوات الفلسطينية والاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي تجريها الحكومة هناك ردا على نية إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية. استضفنا المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، للحديث عن الخطوات الفلسطينية المرتقبة لمواجهة الخطة الإسرائيلية. وناقشنا هذا الموضوع أيضا مع المحلل السياسي الإسرائيلي، يوني بن مناحم، وأيضا ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن اتفاق السلام مع الأردن لا يزال صامدا، بغض النظر عن فرض اسرائيل سيادتها على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وفي الأردن، تابعنا أخر الإجراءات الحكومية لتخفيف الإغلاق الذي فرض لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وأحدث هذه الإجراءات السماح بفتح دور العبادة في الخامس من الشهر المقبل. 

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مشروع قانون العفو يراوح مكانه في لبنان