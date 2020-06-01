موجة التظاهرات مستمرة في مدن أميركية رغم حظر التجوال

ألقى برنامج سوا الليلة الضوء على استمرار التظاهرات في الشارع الأميركي خارقة حظر التجول المفروض في بعض المدن احتجاجاً على مقتل رجل من أصول إفريقية على أيدي الشرطة. وسألت مقدمة الحلقة رانيا أبو حسن رئيس "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن، الدكتور بول سالم عما إذا كانت تلك التظاهرات تبدو عفوية أو أنها استثمرت لمصالح سياسية .

وناقشت الحلقة أيضا اعتزام الحكومة الاسرائيلية ضمّ أجزاء من الضفة الغربية إلى سيادتها، في ظل تحذير صدر اليوم من الأمم المتحدة من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إشعال حرب في المنطقة، وتحدّث حول هذا الموضوع كلّ من المحلل السياسي الإسرائيلي موردخاي كيدار، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر.

وعرض البرنامج التظاهرات المتنقلة أمام مقرات المسؤولين في لبنان احتجاجا على تردي الوضع المعيشي، وناقش مع المحلل الاقتصادي لويس حبيقة مدى أهميّة مشروع قانون رفع السريّة المصرفية -الذي أقرّه البرلمان مؤخراً ­- بالنسبة لمساعي محاربة الفساد.

وتحدّث البرنامج عن الانتهاكات التي تقوم بها تركيا لحقوق الإنسان في منطقة عفرين بحسب أفادات سكان المدينة الذي طالبوا بفتح تحقيق دولي ومحاسبة أنقرة.

وحاور البرنامج أيضا رئيس المرصد العمالي في الأردن أحمد عوض ، حول البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة الاردنية اليوم، بشأن تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والعاملين فيه وتأثيره على العمّال.