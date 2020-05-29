سوا الليلة

مشروع قانون العفو يراوح مكانه في لبنان

29 مايو 2020
البرلمان اللبناني- أرشيف
البرلمان اللبناني- أرشيف

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، الجدل الذي احتدم مجددا بشأن مشروع قانون العفو في لبنان والذي أرجئ النقاش بشأنه في مجلس النواب وسط احتجاجات نظمها متظاهرون أمام قصر الأونيسكو حيث انعقدت الجلسة.

وينتقد كثيرون قانون العفو بسبب ما يقولون إنه يخدم مصالح حزبية وطائفية، حيث قد يشمل العفو عن بعض المتشددين الإسلاميين والمدانين بقضايا المخدرات ولبنانيين موجودين في إسرائيل.

سألنا وزير الداخلية اللبناني الأسبق زياد بارود عن مصالح التيارات السياسية في إقرار قانون العفو؟

كما قدمنا تقريرا عن مصادر الخلاف والجدل في قانون العفو المقترح.

وفي لبنان أيضا، تطرق سوا الليلة إلى إقرار مجلس النواب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بـ 1200 مليار ليرة على أن تضع الحكومة معايير الاستفادة.

وصادق مجلس النواب أيضا على اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على ان يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

فتحنا النقاش بشأن هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي اللبناني، وليد أبو سليمان.

وفي سوريا، أعلن رامي مخلوف، صهر الرئيس السوري ورجل الأعمال نقل ملكية حصصه وأسهمه في البنوك والشركات إلى شركة واحدة فقط تابعة له تشرف على مشاريع خيرية لصالح عائلات المقاتلين الموالين للنظام السوري.

وحذر مخلوف من أن شركة "راماك "للأعمال الخيرية تعمل للصالح العام في اشارة منه إلى جمعية البستان التي كانت تابعة له وتمت مصادرتها من قبل السلطات وتحويل الإشراف عليها إلى أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري.

تحدثنا عن دلالة هذه الخطوة مع رئيس مجموعة اعمال سوريا، المستشار الاقتصادي، أسامة القاضي.

ومن الأراضي الفلسطينية، تابعنا الخطوات الفلسطينية والاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي تجريها الحكومة هناك ردا على نية إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية. استضفنا المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، للحديث عن الخطوات الفلسطينية المرتقبة لمواجهة الخطة الإسرائيلية. وناقشنا هذا الموضوع أيضا مع المحلل السياسي الإسرائيلي، يوني بن مناحم، وأيضا ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن اتفاق السلام مع الأردن لا يزال صامدا، بغض النظر عن فرض اسرائيل سيادتها على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وفي الأردن، تابعنا أخر الإجراءات الحكومية لتخفيف الإغلاق الذي فرض لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وأحدث هذه الإجراءات السماح بفتح دور العبادة في الخامس من الشهر المقبل. 

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مشروع قانون العفو يراوح مكانه في لبنان

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سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

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إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 