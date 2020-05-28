سوا الليلة

مستبقاً خطوة الضمّ الإسرائيلية.. الجانب الفلسطيني يطالب بمؤتمر دولي للسلام يستند إلى الشرعية الدولية

28 مايو 2020
مستوطنة إسرائيلية
مستوطنة إسرائيلية

تناول برنامج سوا الليلة في حلقة الأربعاء السابع والعشرين من أيار مايو التي قدمها حمزة السعود، التنسيق الفلسطيني مع سفراء الدول العربية للحؤول دون ضمّ إسرائيل أحادياً، أجزاء من الضفة الغربية إلى سيادتها، ولاسيما في ظل رفض عربي وأوروبي، لخطوة الضم.

وتحدث البرنامج  إلى الباحث السياسي د. رامي الخليفة العلي من باريس، حول الأوراق التي تمتلكها دول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل، وسأل المحلل السياسي الإسرائيلي شاؤول مناشيه عن تأثير المواقف الاوروبية والعربية ، إضافة الى السجال الداخلي الإسرائيلي ، على قرار إسرائيل ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.

وألقى البرنامج الضوء على  تحذير جورج شلهوب  المستشار المالي لرئيس الحكومة اللبنانية من عواقب سلبية كبيرة ستلحق بالاقتصاد نتيجة إخراج كميات هائلة  من الأموال من النظام المصرفي اللبناني في الشهرين الاولين من هذا العالم  ، وسأل البرنامج الخبير الاقتصادي والمالي د. جاسم عجاقة عن كيفية تأثر الاقتصاد بنقص السيولة.

وعرض البرنامج للوضع الأمني في شمال سوريا، حيث استـُهدف رتل عسكري تركي  بتفجير أثناء مروره على الطريق الدولي “أم 4” في منطقة الغسانية بريف جسر الشغور بريف إدلب، ولم يغفل البرنامج آخر التطورات المتعلقة بفيروس كوفيد19 في دول المنطقة والاستعدادات التنظيمية والأمنية لوزارة التربية الفلسطينية  لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

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مستبقاً خطوة الضمّ الإسرائيلية.. الجانب الفلسطيني يطالب بمؤتمر دولي للسلام يستند إلى الشرعية الدولية

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سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

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إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 