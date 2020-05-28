مستبقاً خطوة الضمّ الإسرائيلية.. الجانب الفلسطيني يطالب بمؤتمر دولي للسلام يستند إلى الشرعية الدولية

تناول برنامج سوا الليلة في حلقة الأربعاء السابع والعشرين من أيار مايو التي قدمها حمزة السعود، التنسيق الفلسطيني مع سفراء الدول العربية للحؤول دون ضمّ إسرائيل أحادياً، أجزاء من الضفة الغربية إلى سيادتها، ولاسيما في ظل رفض عربي وأوروبي، لخطوة الضم.

وتحدث البرنامج إلى الباحث السياسي د. رامي الخليفة العلي من باريس، حول الأوراق التي تمتلكها دول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل، وسأل المحلل السياسي الإسرائيلي شاؤول مناشيه عن تأثير المواقف الاوروبية والعربية ، إضافة الى السجال الداخلي الإسرائيلي ، على قرار إسرائيل ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.

وألقى البرنامج الضوء على تحذير جورج شلهوب المستشار المالي لرئيس الحكومة اللبنانية من عواقب سلبية كبيرة ستلحق بالاقتصاد نتيجة إخراج كميات هائلة من الأموال من النظام المصرفي اللبناني في الشهرين الاولين من هذا العالم ، وسأل البرنامج الخبير الاقتصادي والمالي د. جاسم عجاقة عن كيفية تأثر الاقتصاد بنقص السيولة.

وعرض البرنامج للوضع الأمني في شمال سوريا، حيث استـُهدف رتل عسكري تركي بتفجير أثناء مروره على الطريق الدولي “أم 4” في منطقة الغسانية بريف جسر الشغور بريف إدلب، ولم يغفل البرنامج آخر التطورات المتعلقة بفيروس كوفيد19 في دول المنطقة والاستعدادات التنظيمية والأمنية لوزارة التربية الفلسطينية لإجراء امتحانات الثانوية العامة.