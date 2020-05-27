سوا الليلة

نتانياهو يوجه بوضع خطة لتعزيز مكانة القدس لدى اليهود

27 مايو 2020
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا | Source: Shutterstock

تناول برنامج سوا الليلة في حلقة الاثنين الخامس والعشرين من أيار مايو التي قدمتها أنـّا عبد المسيح، التطورات الأمنية التي حصلت في الضفة الغربية بين مستوطنين إسرائيليين ومواطنين فلسطينيين شمال رام الله في الضفة الغربية في حادث هو الأول من نوعه بين الجانبين منذ إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

وانتقل البرنامج بعدها لمناقشة أبعاد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر تويتر  أنه أصدر تعليماته ببلورة خطة لتعزيز مكانة القدس لدى اليهود، بتكلفة تصل الى نحو ستين مليون دولار، وتأثير ذلك على أي مفاوضات سلام مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحدثنا في هذا الاطار الى كل من محافظ القدس عدنان غيث والمحلل السياسي في اسرائيل يوني بن مناحيم.

وأيضا في شأن إسرائيلي آخر ، ألقى برنامج سوا الليلة الضوء على الذكرى العشرين لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ، ولغة التهديد والوعيد المستمرة بينها وبين حزب الله من مغبة إشعال حرب جديدة ، وسألنا المحلل السياسي اللبناني جورج علم والإسرائيلي يوني بن مناحيم عما اذا كانت تلوح في الأفق أي مواجهة محتملة بين الجانبين وعن تأثير التغييرات الجيوسياسية في المنطقة في قرار الحرب من عدمه.

و تطرق البرنامج أيضا الى إعادة فتح الطريق الدولي M4  في سوريا ، وإعلان الفلسطينية تخفيف إجراءات الحظر التي كانت فرضتها بسبب كورونا واحتفال الأردن بعيد الاستقلال.

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نتانياهو يوجه بوضع خطة لتعزيز مكانة القدس لدى اليهود

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سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

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إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 