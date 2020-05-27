نتانياهو يوجه بوضع خطة لتعزيز مكانة القدس لدى اليهود

تناول برنامج سوا الليلة في حلقة الاثنين الخامس والعشرين من أيار مايو التي قدمتها أنـّا عبد المسيح، التطورات الأمنية التي حصلت في الضفة الغربية بين مستوطنين إسرائيليين ومواطنين فلسطينيين شمال رام الله في الضفة الغربية في حادث هو الأول من نوعه بين الجانبين منذ إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

وانتقل البرنامج بعدها لمناقشة أبعاد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر تويتر أنه أصدر تعليماته ببلورة خطة لتعزيز مكانة القدس لدى اليهود، بتكلفة تصل الى نحو ستين مليون دولار، وتأثير ذلك على أي مفاوضات سلام مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحدثنا في هذا الاطار الى كل من محافظ القدس عدنان غيث والمحلل السياسي في اسرائيل يوني بن مناحيم.

وأيضا في شأن إسرائيلي آخر ، ألقى برنامج سوا الليلة الضوء على الذكرى العشرين لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ، ولغة التهديد والوعيد المستمرة بينها وبين حزب الله من مغبة إشعال حرب جديدة ، وسألنا المحلل السياسي اللبناني جورج علم والإسرائيلي يوني بن مناحيم عما اذا كانت تلوح في الأفق أي مواجهة محتملة بين الجانبين وعن تأثير التغييرات الجيوسياسية في المنطقة في قرار الحرب من عدمه.

و تطرق البرنامج أيضا الى إعادة فتح الطريق الدولي M4 في سوريا ، وإعلان الفلسطينية تخفيف إجراءات الحظر التي كانت فرضتها بسبب كورونا واحتفال الأردن بعيد الاستقلال.