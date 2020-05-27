فريق دفاع نتانياهو يطالب بتأجيل محاكمته في قضايا فساد لدراسة الأدلة المقدمة ضدّه

ألقى برنامج سوا الليلة في حلقة الأحد الرابع والعشرين من أيار مايو الضوء على الجلسة الافتتاحية لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ثلاث تهم فساد، وهي المحاكمة الأولى من نوعها التي يمثل فيها امام المحاكمة رئيس وزراء على رأس عمله.

وناقشت الحلقة التي قدمتها الزميلة آنـّا عبد المسيح الاحتمالات القائمة أمام المحاكمة بعدما طلب محامو نتنياهو تأجيل جلسات المحاكمة لعدة اشهر لدراسة الأدلة المقدمة ضدّه، وتحدثنا في هذا الشأن مع نقيب المحامين السابق والخبير القانوني في القدس زكي كمال.

وتحدث الى البرنامج أيضا جورج كتانة امين عام الصليب الاحمر اللبناني، واطلع منه على تطورات تفشي فيروس كورونا في لبنان، بعدما نقل الصليب الأحمر ليل امس واحدا وثمانين شخصا مشتبها باصابتهم بالفيروس من مبنى في منطقة رأس العين في بيروت الى فندقين للحجر الصحي .

واستعرض البرنامج مع مراسلينا في دول المنطقة أجواء عيد الفطر في دول المنطقة في ظل إجراءات الحظر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.