سوا الليلة

فريق دفاع نتانياهو يطالب بتأجيل محاكمته في قضايا فساد لدراسة الأدلة المقدمة ضدّه

27 مايو 2020
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو

ألقى برنامج سوا الليلة في حلقة الأحد الرابع والعشرين من أيار مايو الضوء على الجلسة الافتتاحية لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ثلاث تهم فساد، وهي المحاكمة الأولى من نوعها التي يمثل فيها امام المحاكمة رئيس وزراء على رأس عمله.

وناقشت الحلقة التي قدمتها الزميلة آنـّا عبد المسيح الاحتمالات القائمة أمام المحاكمة بعدما طلب محامو نتنياهو تأجيل جلسات المحاكمة لعدة اشهر لدراسة الأدلة المقدمة ضدّه، وتحدثنا في هذا الشأن مع نقيب المحامين السابق والخبير القانوني في القدس  زكي كمال.

وتحدث الى البرنامج أيضا جورج كتانة  امين عام الصليب الاحمر اللبناني، واطلع منه على تطورات تفشي فيروس كورونا في لبنان، بعدما نقل الصليب الأحمر ليل امس واحدا وثمانين شخصا مشتبها باصابتهم بالفيروس من مبنى في منطقة رأس العين في بيروت الى فندقين للحجر الصحي .

واستعرض البرنامج مع مراسلينا في دول المنطقة أجواء عيد الفطر في دول المنطقة في ظل إجراءات الحظر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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فريق دفاع نتانياهو يطالب بتأجيل محاكمته في قضايا فساد لدراسة الأدلة المقدمة ضدّه

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سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

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إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 