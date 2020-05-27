بين الطموحات الرئاسية وعقوبات قيصر.. هل يتخلى التيار الوطني الحرّ عن تحالفه مع حزب الله اللبناني

ألقت حلقة يوم الثلاثاء السادس والعشرين من أيار مايو من برنامج سوا الليلة، الضوء على السجال متعدد الأطراف في إسرائيل بشأن خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية بموجب خطة السلام الأميركية.

وسأل مقدم البرنامج سلام ماضي المحلل الإسرائيلي شلومو غانور عن كيفية تأثر خطة الضم الإسرائيلية بالسجال القائم بين كل من الحكومة والجيش ومجلس المستوطنات.

ثم تناول البرنامج حالة التوتر في العلاقات بين حزب الله اللبناني وحليفه التيار الوطني الحر، وسأل المحلل السياسي جوني منير حول احتمال أن يؤدي ذلك الى فكّ التحالف بين الجانبين ولاسيما مع اقتراب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ الأسبوع المقبل وهو قانون أميركي يعاقب النظام السوري وحلفاءه على ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان .

وقدّم البرنامج تفاصيل إضافية حول اتفاق روسي وتركي، أدى الى فتح طريق "أم 4 " الدولي في سوريا يوم امس ، وناقش مع المحلل العسكري السوري فايز الأسمر، الموجود في غازي عنتاب قدرة تركيا على إلزام الفصائل الموالية لها ببنود هذا الاتفاق، وعرض البرنامج للوضع الوبائي في دول المنطقة بشأن فيروس كورونا المستجد.