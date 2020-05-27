سوا الليلة

بين الطموحات الرئاسية وعقوبات قيصر.. هل يتخلى التيار الوطني الحرّ عن تحالفه مع حزب الله اللبناني

27 مايو 2020
ميشال عون منح حزب الله غطاء مسيحيا منذ
ميشال عون منح حزب الله غطاء مسيحيا منذ

ألقت حلقة يوم الثلاثاء السادس والعشرين من أيار مايو من برنامج سوا الليلة، الضوء على السجال متعدد الأطراف في إسرائيل بشأن خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية بموجب خطة السلام الأميركية.

وسأل مقدم البرنامج سلام ماضي المحلل الإسرائيلي شلومو غانور عن كيفية تأثر خطة الضم الإسرائيلية بالسجال القائم بين كل من الحكومة والجيش ومجلس المستوطنات.

ثم تناول البرنامج حالة التوتر في العلاقات بين حزب الله اللبناني وحليفه التيار الوطني الحر، وسأل المحلل السياسي جوني منير حول احتمال أن يؤدي ذلك الى فكّ التحالف بين الجانبين ولاسيما مع اقتراب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ الأسبوع المقبل وهو قانون أميركي يعاقب النظام السوري وحلفاءه على ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان .

وقدّم البرنامج تفاصيل إضافية حول اتفاق روسي وتركي، أدى الى فتح طريق "أم 4 " الدولي في سوريا يوم امس ، وناقش مع المحلل العسكري السوري فايز الأسمر، الموجود في غازي عنتاب قدرة تركيا على إلزام الفصائل الموالية لها ببنود هذا الاتفاق، وعرض البرنامج للوضع الوبائي في دول المنطقة بشأن فيروس كورونا المستجد.

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بين الطموحات الرئاسية وعقوبات قيصر.. هل يتخلى التيار الوطني الحرّ عن تحالفه مع حزب الله اللبناني

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سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

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إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 