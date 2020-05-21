الحكومة الفلسطينية تدرس آلية قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل والأخيرة تستبعد حصوله

ألقى برنامج سوا الليلة الذي قدمه حمزة السعود، الضوء على الإجتماع الطارئ للحكومة الفلسطينية المقرر مساء اليوم لبحث آلية تنفيذ القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس مساء أمس ، وهي أن السلطة الفلسطينية باتت في حل من جميع الاتفاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومن ضمنها التنسيق الأمني.

فهل تنفذ السلطة الفلسطينية قرارها هذا أم أنه يلقى مصير قرارات مشابهة أُعلنت سابقا إلا أنها لم تصل إلى مستوى التنفيذ؟

كما تطرق البرنامج إلى دعوة جمعية مصارف لبنان إلى أن تعتمد الحكومة، إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، تقلـّص قدر الإمكان الضرر الذي قد يلحق بنحو ثلاثة ملايين مودع في البنوك وذلك في إطار توصيات رفعتها جمعية المصارف للحكومة لإقرار تعديلات على خطتها الانقاذية.