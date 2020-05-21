سوا الليلة

الحكومة الفلسطينية تدرس آلية قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل والأخيرة تستبعد حصوله

21 مايو 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض

ألقى برنامج سوا الليلة الذي قدمه حمزة السعود، الضوء على الإجتماع الطارئ للحكومة الفلسطينية المقرر مساء اليوم لبحث آلية تنفيذ القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس مساء أمس ، وهي أن السلطة الفلسطينية باتت في حل من جميع الاتفاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومن ضمنها التنسيق الأمني.

فهل تنفذ السلطة الفلسطينية قرارها هذا أم أنه يلقى مصير قرارات مشابهة أُعلنت سابقا إلا أنها لم تصل إلى مستوى التنفيذ؟

كما تطرق البرنامج إلى دعوة جمعية مصارف لبنان إلى أن تعتمد الحكومة، إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، تقلـّص قدر الإمكان الضرر الذي قد يلحق بنحو ثلاثة ملايين مودع في البنوك وذلك في إطار توصيات رفعتها جمعية المصارف للحكومة لإقرار تعديلات على خطتها الانقاذية.

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الحكومة الفلسطينية تدرس آلية قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل والأخيرة تستبعد حصوله

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سوا الليلة

النظام السوري يحجز على أموال رامي مخلوف والليرة السورية تواصل انهيارها أمام الدولار

20 مايو 2020
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف | Source: MBN

سلط برنامج سوا الليلة الضوء في حلقة اليوم التي قدمها حمزة السعود، على قرار الحكومة السورية، الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة عليه لهيئة تنظيم الاتصالات  وعلى مواصلة الليرة السورية انهيارها مقابل الدولار.

وسأل البرنامج المحلل الاقتصادي السوري أحمد ياسين عن تبعات الحجز على أموال مخلوف ، واستوضح عن حالة الترقب داخل سوريا لقانون قيصر الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران يونيو المقبل.

كما تطرق البرنامج الى تطور العلاقات الإسرائيلية الصينية ولاسيما في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية ، لدرجة باتت تقلق الولايات المتحدة التي ترى فيها مخاطر امنية. وتحدثنا حول هذا الموضوع إلى كل من مدير المركز الدولي للدراسات وديع أبو نصار، والوزير الإسرائيلي الأسبق أيوب قرا.

وتناول البرنامج تطورات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان حيث تم تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين لاحتواء تفشي الفيروس وتحدثنا في هذا الاطار الى عضو اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا الدكتور عيد عازار ، كما عرض البرنامج صورة الوضع الوبائي في دول المنطقة.

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النظام السوري يحجز على أموال رامي مخلوف والليرة السورية تواصل انهيارها أمام الدولار