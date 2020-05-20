النظام السوري يحجز على أموال رامي مخلوف والليرة السورية تواصل انهيارها أمام الدولار

سلط برنامج سوا الليلة الضوء في حلقة اليوم التي قدمها حمزة السعود، على قرار الحكومة السورية، الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة عليه لهيئة تنظيم الاتصالات وعلى مواصلة الليرة السورية انهيارها مقابل الدولار.

وسأل البرنامج المحلل الاقتصادي السوري أحمد ياسين عن تبعات الحجز على أموال مخلوف ، واستوضح عن حالة الترقب داخل سوريا لقانون قيصر الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران يونيو المقبل.

كما تطرق البرنامج الى تطور العلاقات الإسرائيلية الصينية ولاسيما في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية ، لدرجة باتت تقلق الولايات المتحدة التي ترى فيها مخاطر امنية. وتحدثنا حول هذا الموضوع إلى كل من مدير المركز الدولي للدراسات وديع أبو نصار، والوزير الإسرائيلي الأسبق أيوب قرا.

وتناول البرنامج تطورات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان حيث تم تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين لاحتواء تفشي الفيروس وتحدثنا في هذا الاطار الى عضو اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا الدكتور عيد عازار ، كما عرض البرنامج صورة الوضع الوبائي في دول المنطقة.