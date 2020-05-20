سوا الليلة

النظام السوري يحجز على أموال رامي مخلوف والليرة السورية تواصل انهيارها أمام الدولار

20 مايو 2020
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف | Source: MBN

سلط برنامج سوا الليلة الضوء في حلقة اليوم التي قدمها حمزة السعود، على قرار الحكومة السورية، الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة عليه لهيئة تنظيم الاتصالات  وعلى مواصلة الليرة السورية انهيارها مقابل الدولار.

وسأل البرنامج المحلل الاقتصادي السوري أحمد ياسين عن تبعات الحجز على أموال مخلوف ، واستوضح عن حالة الترقب داخل سوريا لقانون قيصر الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران يونيو المقبل.

كما تطرق البرنامج الى تطور العلاقات الإسرائيلية الصينية ولاسيما في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية ، لدرجة باتت تقلق الولايات المتحدة التي ترى فيها مخاطر امنية. وتحدثنا حول هذا الموضوع إلى كل من مدير المركز الدولي للدراسات وديع أبو نصار، والوزير الإسرائيلي الأسبق أيوب قرا.

وتناول البرنامج تطورات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان حيث تم تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين لاحتواء تفشي الفيروس وتحدثنا في هذا الاطار الى عضو اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا الدكتور عيد عازار ، كما عرض البرنامج صورة الوضع الوبائي في دول المنطقة.

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النظام السوري يحجز على أموال رامي مخلوف والليرة السورية تواصل انهيارها أمام الدولار

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سوا الليلة

القيادة الفلسطينية تبحث الرد على اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

19 مايو 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

ناقشت حلقة سوا الليلة التي قدمتها أنـّا عبد المسيـح، مطالبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتيه، بضرورة إجراء تعديل وزاري فوري في بعض الوزارات، بسبب ما قال إنها تجاوزات يرتكبها وزراء يحكمون دون رقيب أو حسيب، بحسب تعبيره، وسأل البرنامج المحلل السياسي الدكتور نشأت الاقطش عن خلفيات هذه الدعوة وتوقيتها، في وقت تستعد القيادة الفلسطينية  لدراسة الرد على اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم أجزاء من الضفة الغربية بموجب خط السلام الأميركية.

وتناول البرنامج ادعاء النيابة العامة المالية اللبنانية على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وأربعة صرافين بتهمة مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال. وسأل البرنامج المحامي ربيع الشاعر الخبير في شؤون مكافحة الفساد، عما اذا كان هذا الادّعاء خطوة أولى على طريق محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه ام أنه مجرد ذرّ للرماد في العيون.

وأثار البرنامج أيضا تقارير اخبارية تناولتها وسائل اعلام عديدة ومن ضمنها روسية، عن أن الخلاف القائم بين الرئيس السوري بشار الاسد وابن خاله رامي مخلوف، مرده الى محاولات روسية لايجاد بديل للاسد في سوريا، وسأل  المحلل السياسي في روسيا فاتيسلاف ماتوسوف عن مدى صحة هذه التقارير وحقيقة الموقف الرسمي الروسي في هذا الشأن.

ولم يغب البرنامج عن مسألة اعلان مجلس نقابة الأطباء في الأردن استقالة أعضائه احتجاجا على خصم الحكومة علاواتهم السنوية من الرواتب وتحدثت للبرنامج حول هذا الامر، عضو مجلس النقابة الدكتورة فرح الشراورة.

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القيادة الفلسطينية تبحث الرد على اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية