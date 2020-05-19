القيادة الفلسطينية تبحث الرد على اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

ناقشت حلقة سوا الليلة التي قدمتها أنـّا عبد المسيـح، مطالبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتيه، بضرورة إجراء تعديل وزاري فوري في بعض الوزارات، بسبب ما قال إنها تجاوزات يرتكبها وزراء يحكمون دون رقيب أو حسيب، بحسب تعبيره، وسأل البرنامج المحلل السياسي الدكتور نشأت الاقطش عن خلفيات هذه الدعوة وتوقيتها، في وقت تستعد القيادة الفلسطينية لدراسة الرد على اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم أجزاء من الضفة الغربية بموجب خط السلام الأميركية.

وتناول البرنامج ادعاء النيابة العامة المالية اللبنانية على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وأربعة صرافين بتهمة مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال. وسأل البرنامج المحامي ربيع الشاعر الخبير في شؤون مكافحة الفساد، عما اذا كان هذا الادّعاء خطوة أولى على طريق محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه ام أنه مجرد ذرّ للرماد في العيون.

وأثار البرنامج أيضا تقارير اخبارية تناولتها وسائل اعلام عديدة ومن ضمنها روسية، عن أن الخلاف القائم بين الرئيس السوري بشار الاسد وابن خاله رامي مخلوف، مرده الى محاولات روسية لايجاد بديل للاسد في سوريا، وسأل المحلل السياسي في روسيا فاتيسلاف ماتوسوف عن مدى صحة هذه التقارير وحقيقة الموقف الرسمي الروسي في هذا الشأن.

ولم يغب البرنامج عن مسألة اعلان مجلس نقابة الأطباء في الأردن استقالة أعضائه احتجاجا على خصم الحكومة علاواتهم السنوية من الرواتب وتحدثت للبرنامج حول هذا الامر، عضو مجلس النقابة الدكتورة فرح الشراورة.