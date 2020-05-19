سوا الليلة

القيادة الفلسطينية تبحث الرد على اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

19 مايو 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

ناقشت حلقة سوا الليلة التي قدمتها أنـّا عبد المسيـح، مطالبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتيه، بضرورة إجراء تعديل وزاري فوري في بعض الوزارات، بسبب ما قال إنها تجاوزات يرتكبها وزراء يحكمون دون رقيب أو حسيب، بحسب تعبيره، وسأل البرنامج المحلل السياسي الدكتور نشأت الاقطش عن خلفيات هذه الدعوة وتوقيتها، في وقت تستعد القيادة الفلسطينية  لدراسة الرد على اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم أجزاء من الضفة الغربية بموجب خط السلام الأميركية.

وتناول البرنامج ادعاء النيابة العامة المالية اللبنانية على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وأربعة صرافين بتهمة مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال. وسأل البرنامج المحامي ربيع الشاعر الخبير في شؤون مكافحة الفساد، عما اذا كان هذا الادّعاء خطوة أولى على طريق محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه ام أنه مجرد ذرّ للرماد في العيون.

وأثار البرنامج أيضا تقارير اخبارية تناولتها وسائل اعلام عديدة ومن ضمنها روسية، عن أن الخلاف القائم بين الرئيس السوري بشار الاسد وابن خاله رامي مخلوف، مرده الى محاولات روسية لايجاد بديل للاسد في سوريا، وسأل  المحلل السياسي في روسيا فاتيسلاف ماتوسوف عن مدى صحة هذه التقارير وحقيقة الموقف الرسمي الروسي في هذا الشأن.

ولم يغب البرنامج عن مسألة اعلان مجلس نقابة الأطباء في الأردن استقالة أعضائه احتجاجا على خصم الحكومة علاواتهم السنوية من الرواتب وتحدثت للبرنامج حول هذا الامر، عضو مجلس النقابة الدكتورة فرح الشراورة.

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القيادة الفلسطينية تبحث الرد على اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

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سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

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إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 