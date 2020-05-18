الكنيست تصادق على حكومة الطوارئ ونتنياهو يقول إن الضم يقرّب السلام مع الفلسطينيين

تناول برنامج سوا الليلة الذي قدمته آنا عبد المسيح، تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو خلال حفل تأدية اليمين الدستورية، بان ضم المستوطنات في الضفة الغربية سيساعد في تقريب السلام مع الفلسطينيين .

وجاء هذا التصريح رغم تحذير العاهل الأردني عبدالله الثاني امس الأول، من مغبة ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للسيادة الإسرائيلية ،وقال في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية ان ضم المستوطنات قد يتسبب بصدام كبير بين الأردن وإسرائيل ..وإذ رفض الملك الاردني اطلاق تهديدات إلا أنه أكد ان كل الخيارات مطروحة للرد على خطوة من هذا النوع... وتناول سوا الليلة في حوارات مع محللين سياسيين في كل من إسرائيل والأردن ما يمكن ان تؤول اليه العلاقات الإسرائيلية – الأردنية وأيضا الأردنية- الأميركية في حال مضت إسرائيل بخطة الضمّ.

وسلط البرنامج الضوء على نشر رامي مخلوف نسيب الرئيس السوري، تسجيلا مصورا جديدا ، يكشف فيه المزيد من الخلافات المالية مع ظام الأسدـ وتناولت الحلقة بالتحليل أثر ذلك على الاقتصاد السوري الذي يعاني أصلا من العقوبات الاقتصادية ومن خسائر كبيرة بسبب الحرب في سوريا،

كما عرض البرنامج لمستجدات الوضع الوبائي في دول المنطقة في ما يتعلق بفيروس كورونا والاستعدادات لبدء تخفيف الإجراءات المتصلة به.