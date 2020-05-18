سوا الليلة

الكنيست تصادق على حكومة الطوارئ ونتنياهو يقول إن الضم يقرّب السلام مع الفلسطينيين

18 مايو 2020
نتنياهو يدخل الحجر الصحي
نتنياهو يدخل الحجر الصحي

تناول برنامج سوا الليلة الذي قدمته آنا عبد المسيح، تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو خلال حفل تأدية اليمين الدستورية، بان ضم المستوطنات في الضفة الغربية سيساعد في تقريب السلام مع الفلسطينيين .

وجاء هذا التصريح رغم تحذير العاهل الأردني عبدالله الثاني امس الأول، من مغبة ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للسيادة الإسرائيلية ،وقال في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية ان ضم المستوطنات قد يتسبب بصدام كبير  بين الأردن وإسرائيل ..وإذ رفض الملك الاردني اطلاق تهديدات إلا أنه أكد ان كل الخيارات مطروحة للرد على خطوة من هذا النوع... وتناول سوا الليلة في حوارات مع محللين سياسيين في كل من إسرائيل والأردن ما يمكن ان تؤول اليه العلاقات الإسرائيلية – الأردنية وأيضا الأردنية- الأميركية في حال مضت إسرائيل بخطة الضمّ.

وسلط البرنامج الضوء على نشر رامي مخلوف نسيب الرئيس السوري، تسجيلا مصورا جديدا ، يكشف فيه المزيد من الخلافات المالية مع ظام الأسدـ  وتناولت الحلقة  بالتحليل أثر ذلك على الاقتصاد السوري الذي يعاني أصلا من العقوبات الاقتصادية ومن خسائر كبيرة بسبب الحرب في سوريا،

كما عرض البرنامج لمستجدات الوضع الوبائي في دول المنطقة في ما يتعلق بفيروس كورونا والاستعدادات لبدء تخفيف الإجراءات المتصلة به.

استمع
الكنيست تصادق على حكومة الطوارئ ونتنياهو يقول إن الضم يقرّب السلام مع الفلسطينيين

المزيد

سوا الليلة

إنهيار تاريخي لليرة السورية... ودرعا تجدد انتفاضتها ضد نظام الأسد

15 مايو 2020
إنهيار تاريخي لليرة السورية
إنهيار تاريخي لليرة السورية | Source: Shutterstock

ركز برنامج سوا الليلة الذي قدمه حمزة السعود على انيهار سعر صرف الليرة السورية وتسجيلها مستوى متدنياً قياسيا مقابل الدولار ، فيما قال برنامج الأغذية العالمي إن ما يتجاوز التسعة ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولاسيما في ظل جائحة كورونا، وتحدث البرنامج الى المحلل الاقتصادي السوري أسامة القاضي عن الاسباب التي دفعت بالليرة السورية الى ادنى مستوياتها مقابل الدولار.

وناقش البرنامج تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال اجتماع للحكومة، والتي أكد فيها عدم تدخل الحكومة بالتحقيقات الجارية بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، لكنه أضاف أن من حق اللبنانيين أن يعرفوا من يتلاعب بالعملة الوطنية وما هي خلفية ما يحصل، وأجرينا لقاء حول هذا الموضوع مع مقرر لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني نقولا نحاس.

وتطرق البرنامج بالتحليل الى الخلافات التي أدت الى تأخير اعلان تشكيلة الحكومة الاسرائيلية الجديدة في حوار مع المحلل السياسي الاسرائيلي يوني بن مناحيم، وعرض البرنامج تقرير الكنيست الذي صدر اليوم بشأن طريقة تعامل الحكومة الاسرائيلية مع فيروس كورونا والذي تضمن ايضاً توصيات لتمكين البلاد من مواجهة موجة جديدة متوقعة للفيروس .

وتناول البرنامج الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد في كل من الاراضي الفلسطينية والاردن .

 