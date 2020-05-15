سوا الليلة

إنهيار تاريخي لليرة السورية... ودرعا تجدد انتفاضتها ضد نظام الأسد

15 مايو 2020
إنهيار تاريخي لليرة السورية
إنهيار تاريخي لليرة السورية | Source: Shutterstock

ركز برنامج سوا الليلة الذي قدمه حمزة السعود على انيهار سعر صرف الليرة السورية وتسجيلها مستوى متدنياً قياسيا مقابل الدولار ، فيما قال برنامج الأغذية العالمي إن ما يتجاوز التسعة ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولاسيما في ظل جائحة كورونا، وتحدث البرنامج الى المحلل الاقتصادي السوري أسامة القاضي عن الاسباب التي دفعت بالليرة السورية الى ادنى مستوياتها مقابل الدولار.

وناقش البرنامج تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال اجتماع للحكومة، والتي أكد فيها عدم تدخل الحكومة بالتحقيقات الجارية بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، لكنه أضاف أن من حق اللبنانيين أن يعرفوا من يتلاعب بالعملة الوطنية وما هي خلفية ما يحصل، وأجرينا لقاء حول هذا الموضوع مع مقرر لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني نقولا نحاس.

وتطرق البرنامج بالتحليل الى الخلافات التي أدت الى تأخير اعلان تشكيلة الحكومة الاسرائيلية الجديدة في حوار مع المحلل السياسي الاسرائيلي يوني بن مناحيم، وعرض البرنامج تقرير الكنيست الذي صدر اليوم بشأن طريقة تعامل الحكومة الاسرائيلية مع فيروس كورونا والذي تضمن ايضاً توصيات لتمكين البلاد من مواجهة موجة جديدة متوقعة للفيروس .

وتناول البرنامج الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد في كل من الاراضي الفلسطينية والاردن .

 

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سوا الليلة

خطة السلام في صلب محادثات بومبيو.. بين حماس إسرائيلي ورفض فلسطيني

14 مايو 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

تناول برنامج سوا الليلة الذي قدمه حمزة السعود، محادثات وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو في اسرائيل ، وسألنا المحلل السياسي الاسرائيلي شلومو غانور ما اذا كانت الزيارة قد ناقشت تعهدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن تقر الحكومة الجديدة في شهر تموز يوليو المقبل  ضم اجزاء من الضفة الغربية الى السيادة الاسرائيلية بموجب اتفاقية السلام الاميركية، واستعرض البرنامج ايضا موقف الجانب الفلسطيني من هذا الامر والذي توقع حصول تأجيل في خطوة الضم، بحسب ما صرح لسوا الليلة عضو اللجنة المركزية لـحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد

وألقى البرنامج الضوء على تجنيد تركيا أطفالا سوريين  للقتال في ليبيا ضد قوات المشير خليفة حفتر. وسأل مقدم البرنامج المحلل العسكري العقيد أحمد الحمادي عن كيفية اقناع تركيا  الشبان وايضا الاطفال السوريين بالقتال في ليبيا.

وتطرق سوا الليلة الى قرار مجلس الدفاع الاعلى في لبنان ، اغلاق جميع المعابر غير الشرعية وضبط الحدود منعا لتهريب السلع والمحروقات الذي يستنزف خزينة الدولة.

وقد دخل لبنان اليوم في حالة اقفال عام حتى صباح الاثنين المقبل بعدما ارتفعت اعداد المصابين بفيروس كورونا إلى ارقام صادمة بحسب وزير الصحة، فيما احيلت دفعة جديدة من الاشخاص على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بسبب عدم التزامهم بالحجر وسألنا الدكتور جاك مخباط عضو اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا عن كيفية معالجة الوضع المستجد.

كما تناول البرنامج الوضع الوبائي في الاردن حيث انحصرت الاصابات اليوم على قادمين من الخارج وسائقي شاحنات وبلغ عددها ست إصابات.

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خطة السلام في صلب محادثات بومبيو.. بين حماس إسرائيلي ورفض فلسطيني