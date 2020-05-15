إنهيار تاريخي لليرة السورية... ودرعا تجدد انتفاضتها ضد نظام الأسد

ركز برنامج سوا الليلة الذي قدمه حمزة السعود على انيهار سعر صرف الليرة السورية وتسجيلها مستوى متدنياً قياسيا مقابل الدولار ، فيما قال برنامج الأغذية العالمي إن ما يتجاوز التسعة ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولاسيما في ظل جائحة كورونا، وتحدث البرنامج الى المحلل الاقتصادي السوري أسامة القاضي عن الاسباب التي دفعت بالليرة السورية الى ادنى مستوياتها مقابل الدولار.

وناقش البرنامج تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال اجتماع للحكومة، والتي أكد فيها عدم تدخل الحكومة بالتحقيقات الجارية بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، لكنه أضاف أن من حق اللبنانيين أن يعرفوا من يتلاعب بالعملة الوطنية وما هي خلفية ما يحصل، وأجرينا لقاء حول هذا الموضوع مع مقرر لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني نقولا نحاس.

وتطرق البرنامج بالتحليل الى الخلافات التي أدت الى تأخير اعلان تشكيلة الحكومة الاسرائيلية الجديدة في حوار مع المحلل السياسي الاسرائيلي يوني بن مناحيم، وعرض البرنامج تقرير الكنيست الذي صدر اليوم بشأن طريقة تعامل الحكومة الاسرائيلية مع فيروس كورونا والذي تضمن ايضاً توصيات لتمكين البلاد من مواجهة موجة جديدة متوقعة للفيروس .

وتناول البرنامج الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد في كل من الاراضي الفلسطينية والاردن .