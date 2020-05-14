خطة السلام في صلب محادثات بومبيو.. بين حماس إسرائيلي ورفض فلسطيني

تناول برنامج سوا الليلة الذي قدمه حمزة السعود، محادثات وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو في اسرائيل ، وسألنا المحلل السياسي الاسرائيلي شلومو غانور ما اذا كانت الزيارة قد ناقشت تعهدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن تقر الحكومة الجديدة في شهر تموز يوليو المقبل ضم اجزاء من الضفة الغربية الى السيادة الاسرائيلية بموجب اتفاقية السلام الاميركية، واستعرض البرنامج ايضا موقف الجانب الفلسطيني من هذا الامر والذي توقع حصول تأجيل في خطوة الضم، بحسب ما صرح لسوا الليلة عضو اللجنة المركزية لـحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد

وألقى البرنامج الضوء على تجنيد تركيا أطفالا سوريين للقتال في ليبيا ضد قوات المشير خليفة حفتر. وسأل مقدم البرنامج المحلل العسكري العقيد أحمد الحمادي عن كيفية اقناع تركيا الشبان وايضا الاطفال السوريين بالقتال في ليبيا.

وتطرق سوا الليلة الى قرار مجلس الدفاع الاعلى في لبنان ، اغلاق جميع المعابر غير الشرعية وضبط الحدود منعا لتهريب السلع والمحروقات الذي يستنزف خزينة الدولة.

وقد دخل لبنان اليوم في حالة اقفال عام حتى صباح الاثنين المقبل بعدما ارتفعت اعداد المصابين بفيروس كورونا إلى ارقام صادمة بحسب وزير الصحة، فيما احيلت دفعة جديدة من الاشخاص على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بسبب عدم التزامهم بالحجر وسألنا الدكتور جاك مخباط عضو اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا عن كيفية معالجة الوضع المستجد.

كما تناول البرنامج الوضع الوبائي في الاردن حيث انحصرت الاصابات اليوم على قادمين من الخارج وسائقي شاحنات وبلغ عددها ست إصابات.