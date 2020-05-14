سوا الليلة

خطة السلام في صلب محادثات بومبيو.. بين حماس إسرائيلي ورفض فلسطيني

14 مايو 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

تناول برنامج سوا الليلة الذي قدمه حمزة السعود، محادثات وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو في اسرائيل ، وسألنا المحلل السياسي الاسرائيلي شلومو غانور ما اذا كانت الزيارة قد ناقشت تعهدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن تقر الحكومة الجديدة في شهر تموز يوليو المقبل  ضم اجزاء من الضفة الغربية الى السيادة الاسرائيلية بموجب اتفاقية السلام الاميركية، واستعرض البرنامج ايضا موقف الجانب الفلسطيني من هذا الامر والذي توقع حصول تأجيل في خطوة الضم، بحسب ما صرح لسوا الليلة عضو اللجنة المركزية لـحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد

وألقى البرنامج الضوء على تجنيد تركيا أطفالا سوريين  للقتال في ليبيا ضد قوات المشير خليفة حفتر. وسأل مقدم البرنامج المحلل العسكري العقيد أحمد الحمادي عن كيفية اقناع تركيا  الشبان وايضا الاطفال السوريين بالقتال في ليبيا.

وتطرق سوا الليلة الى قرار مجلس الدفاع الاعلى في لبنان ، اغلاق جميع المعابر غير الشرعية وضبط الحدود منعا لتهريب السلع والمحروقات الذي يستنزف خزينة الدولة.

وقد دخل لبنان اليوم في حالة اقفال عام حتى صباح الاثنين المقبل بعدما ارتفعت اعداد المصابين بفيروس كورونا إلى ارقام صادمة بحسب وزير الصحة، فيما احيلت دفعة جديدة من الاشخاص على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بسبب عدم التزامهم بالحجر وسألنا الدكتور جاك مخباط عضو اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا عن كيفية معالجة الوضع المستجد.

كما تناول البرنامج الوضع الوبائي في الاردن حيث انحصرت الاصابات اليوم على قادمين من الخارج وسائقي شاحنات وبلغ عددها ست إصابات.

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خطة السلام في صلب محادثات بومبيو.. بين حماس إسرائيلي ورفض فلسطيني

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سوا الليلة

بومبيو يبحث في إسرائيل ملفات إيران وعملية السلام وكوفيد-19

13 مايو 2020
بومبيو يبحث في إسرائيل ملفات إيران
بومبيو يبحث في إسرائيل ملفات إيران

ناقش برنامج "سوا الليلة" في حلقة الثلاثاء الثاني عشر من أيار مايو التي قدمها سلام ماضي، محادثات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في إسرائيل وتحدث مقدم البرنامج في هذا الشأن الى الديبلوماسي إسحاق ليفانون سفير إسرائيل السابق لدى مصر.

كما تناول البرنامج التطورات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، التي يفترض ان تؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس الرابع عشر من الشهر الجاري.

وعرض "سوا الليلة" أيضاً لمساعي الاكراد في شمال شرق سوريا لتوحيد صفوفهم وما اذا كان هذا المسعى في مواجهة تركيا ام في مواجهة النظام السوري . كما حاول البرنامج معرفة اسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان بعدما كان يسجل  إصابات ضئيلة، وتحدث مقدم البرنامج الى رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني الدكتور عاصم عراجي .

و في الاردن ليس الوضع الوبائي افضل حالا مع تفشي الفيروس بوتيرة أعلى من السابق، ويبدو أن الأسباب المباشرة لذلك ترتبط  بالمعابر الحدودية وسائقي الشاحنات التجارية و حول هذا الموضوع حاورنا المتحدث باسم اللجنة الوبائية في الأردن نذير عبيدات.

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بومبيو يبحث في إسرائيل ملفات إيران وعملية السلام وكوفيد-19