بومبيو يبحث في إسرائيل ملفات إيران وعملية السلام وكوفيد-19

ناقش برنامج "سوا الليلة" في حلقة الثلاثاء الثاني عشر من أيار مايو التي قدمها سلام ماضي، محادثات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في إسرائيل وتحدث مقدم البرنامج في هذا الشأن الى الديبلوماسي إسحاق ليفانون سفير إسرائيل السابق لدى مصر.

كما تناول البرنامج التطورات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، التي يفترض ان تؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس الرابع عشر من الشهر الجاري.

وعرض "سوا الليلة" أيضاً لمساعي الاكراد في شمال شرق سوريا لتوحيد صفوفهم وما اذا كان هذا المسعى في مواجهة تركيا ام في مواجهة النظام السوري . كما حاول البرنامج معرفة اسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان بعدما كان يسجل إصابات ضئيلة، وتحدث مقدم البرنامج الى رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني الدكتور عاصم عراجي .

و في الاردن ليس الوضع الوبائي افضل حالا مع تفشي الفيروس بوتيرة أعلى من السابق، ويبدو أن الأسباب المباشرة لذلك ترتبط بالمعابر الحدودية وسائقي الشاحنات التجارية و حول هذا الموضوع حاورنا المتحدث باسم اللجنة الوبائية في الأردن نذير عبيدات.