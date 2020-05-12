بومبيو في زيارة لإسرائيل وتأجيل القسم الدستوري للحكومة الجديدة يوما واحدا

تناول برنامج سوا الليلة الذي قدمته أنّا عبد المسيح، زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى إسرائيل والتي سيتأجل بسببها أداء حكومة الطوارئ الجديدة اليمين الدستورية من الأربعاء الى الخميس. وأجرت مقدمة البرنامج حوارا مع المحلل السياسي يوني بن مناحيم حول المواضيع التي سيبحثها بومبيو في إسرائيل ومن ضمنها مسألة ضم غور الأردن وشمال البحر الميت الى السيادة الإسرائيلية كما ناقشت معه آخر التطورات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وما اذا كان تحالف يمينيا سينضم اليها في نهاية المطاف.

أما في لبنان فكلما فـُتح ملف فساد في قطاع معين ترتفع حدة التوتر بين الأحزاب السياسية وتراشق الاتهامات بشأن المسؤولية عن الفساد المتراكم في الدولة اللبنانية منذ ثلاثة عقود، وجديد هذه الملفات هو الفيول المغشوش والهجوم الذي شنه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل متهما إياه باستخدام القضاء لمصلحته.

وألقى سوا الليلة الضوء أيضا على إحالة مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن ، مجموعة من قضايا الفساد على النيابة العامة وفي مقدمتها عطاء تنفيذ طريق السلط الدائري، الذي كلف خزينة المملكة أموالا هائلة وتحدثنا حول هذا الموضوع الى عضو البرلمان الاردني النائب معتز ابو رمان،

وتوقف البرنامج أيضا عند دعوة مسؤولين أمميين لإسرائيل، إلى إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين، لديها، فورًا، مؤكدين أن هؤلاء الأطفال يواجهون خطرًا متزايدًا بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما استعرض البرنامج الوضع الوبائي في دول المنطقة في ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد عبر مداخلات هاتفية مع مراسلينا في تلك الدول.