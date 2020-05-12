سوا الليلة

بومبيو في زيارة لإسرائيل وتأجيل القسم الدستوري للحكومة الجديدة يوما واحدا

12 مايو 2020
بومبيو ونتانياهو في لقاء سابق
بومبيو ونتانياهو في لقاء سابق

تناول برنامج سوا الليلة الذي قدمته أنّا عبد المسيح، زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى إسرائيل والتي سيتأجل بسببها أداء حكومة الطوارئ الجديدة اليمين الدستورية من الأربعاء الى الخميس. وأجرت مقدمة البرنامج حوارا مع المحلل السياسي يوني بن مناحيم حول المواضيع التي سيبحثها بومبيو في إسرائيل ومن ضمنها مسألة ضم غور الأردن وشمال البحر الميت الى السيادة الإسرائيلية كما ناقشت معه آخر التطورات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وما اذا كان تحالف يمينيا سينضم اليها في نهاية المطاف.

أما في لبنان فكلما فـُتح ملف فساد في قطاع معين ترتفع حدة التوتر بين الأحزاب السياسية وتراشق الاتهامات بشأن المسؤولية عن الفساد المتراكم في الدولة اللبنانية منذ ثلاثة عقود، وجديد هذه الملفات هو الفيول المغشوش والهجوم الذي شنه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل متهما إياه باستخدام القضاء لمصلحته.

وألقى سوا الليلة الضوء أيضا على إحالة  مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن ، مجموعة من قضايا الفساد على النيابة العامة وفي مقدمتها  عطاء  تنفيذ طريق السلط الدائري، الذي كلف خزينة المملكة أموالا هائلة وتحدثنا حول هذا الموضوع الى عضو البرلمان الاردني النائب معتز ابو رمان،

وتوقف البرنامج أيضا عند دعوة مسؤولين أمميين لإسرائيل، إلى إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين، لديها، فورًا، مؤكدين أن هؤلاء الأطفال يواجهون خطرًا متزايدًا بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما استعرض البرنامج الوضع الوبائي في دول المنطقة في ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد عبر مداخلات هاتفية مع مراسلينا في تلك الدول.

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بومبيو في زيارة لإسرائيل وتأجيل القسم الدستوري للحكومة الجديدة يوما واحدا

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سوا الليلة

إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

10 يونيو 2020
قوات إسرائيلية في غور الأردن
قوات إسرائيلية في غور الأردن

خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمساعي الإسرائيلية لإقناع أحزاب اليمين المتشدد بها، احتلّت الحيز الأكبر من برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء التي قدمها حمزة السعود.

وفيما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تريد إجماعاً اسرائيلياً على خطوة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية التي تنص عليها خطة السلام الأميركية، لا يزال هذا الإجماع على ما يبدو بعيد المنال في إسرائيل رغم تدخل السفير الأميركي هناك في مساعي تقريب وجهات النظر.

وفي الوقت نفسه يكثف الجانب الفلسطيني تحركاته لمنع تحقيق الضمّ، مطلقا تحذيرات عالية النبرة مثل سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 في حال ضمّت حكومة نتنياهو -غانتس، أراض في الضفة الغربية، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية خطة سلام مضادة لخطة ترامب، فيما نفى الأردن صحة الأخبار عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأردن. وتضمن البرنامج حوارات في هذا الشأن مع المحللين السياسيين: يوني بن مناحم من إسرائيل، وأستاذ العلوم السياسية د. أمجد أبو العز من رام الله ، وأستاذ العلوم السياسية د. لبيب قمحاوي من الأردن.

وناقش البرنامج في حوار مع  المعارض السوري سمير العيطة، عودة التظاهرات إلى السويداء في سوريا في ظلّ وضع اقتصادي يزداد تدهورا مع وشوك تطبيق قانون قيصر،

إضافة الى أبرز أخبار المنطقة، وتطوّرات قضية جورج فلويد الذي ووري الثرى في ولاية تكساس.

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إسرائيل تسعى لإجماع داخلي على خطة السلام الأميركية والجانب الأميركي يطرح خطة بديلة

 