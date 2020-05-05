هل من تنسيق إسرائيلي-روسي لإخراج إيران من سوريا؟

تناولت حلقة برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، تهديد إسرائيل بأنها عازمة على منع إيران من التمركز في سوريا.

هذا الموقف على لسان وزير الدفاع نفتالي بينيت جاء إثر مقتل 14 عنصرا من القوات الإيرانية والميليشيات العراقية في غارة على مواقع في دير الزور شمال شرقي سوريا، أعقبت غارة أخرى على مستودعات ذخائر وأسلحة ضمن "معامل الدفاع" بمنطقة "السفيرة" جنوب شرق حلب، والخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية.

وفي حديث لراديو سوا قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الطيران الاسرائيلي استخدم المجال الجوي الروسي في تنفيذ غارات في محيط حلب .

كما تطرق البرنامج الى حملة الاعتقالات اليوم في القدس الشرقية التي شملت أمين عام المؤتمر الشعبي بلال النتشة ،

ثم انتقل النقاش الى تكليف الحكومة اللبنانية، وزيرَ الاتصالات ، إطلاق مناقصة عالمية لتشغيل شركتي الخليوي في لبنان ، بعدما حوّلت ادارتهما الى وزارة الاتصالات، نظرا للهدر المالي المسجل في هذا القطاع، وعرض البرنامج أيضا الوضع الوبائي في كل من لبنان والاراضي الفلسطينية والأردن فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.