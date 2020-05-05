سوا الليلة

هل من تنسيق إسرائيلي-روسي لإخراج إيران من سوريا؟

05 مايو 2020
عرض عسكري إيراني
عرض عسكري إيراني

تناولت حلقة برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، تهديد إسرائيل بأنها عازمة على منع إيران من التمركز في سوريا.

هذا الموقف على لسان وزير الدفاع نفتالي بينيت جاء إثر مقتل 14 عنصرا من القوات الإيرانية والميليشيات العراقية في غارة على مواقع في دير الزور شمال شرقي سوريا، أعقبت غارة أخرى على مستودعات ذخائر وأسلحة ضمن "معامل الدفاع" بمنطقة "السفيرة" جنوب شرق حلب، والخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية.

وفي حديث لراديو سوا قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الطيران الاسرائيلي استخدم المجال الجوي الروسي في تنفيذ غارات في محيط حلب .

كما تطرق البرنامج الى حملة الاعتقالات اليوم في القدس الشرقية التي شملت أمين عام المؤتمر الشعبي  بلال النتشة ،

ثم انتقل النقاش الى تكليف الحكومة اللبنانية، وزيرَ الاتصالات ، إطلاق مناقصة عالمية لتشغيل شركتي الخليوي في لبنان ، بعدما حوّلت ادارتهما الى وزارة الاتصالات، نظرا للهدر المالي المسجل في هذا القطاع، وعرض البرنامج أيضا الوضع الوبائي في كل من لبنان والاراضي الفلسطينية والأردن فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

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هل من تنسيق إسرائيلي-روسي لإخراج إيران من سوريا؟

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سوا الليلة

هل تضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية قبل الانتخابات الأميركية؟

06 مايو 2020
الضفة الغربية
الضفة الغربية | Source: Shutterstock

ناقش برنامج سوا الليلة في حلقة الأربعاء السادس من أيار التي قدمها حمزة السعود، تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل دايفد فريدمان عن استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية فور انتهاء اللجنة المعنية ترسيم خرائط الضم، وفي حال استجابة الجانب الإسرائيلي للشروط الأميركية ومنها وقف الاستيطان في المنطقة"ج" وبدء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني. واستعرض البرنامج بالتحليل ما سيكون عليه الوضع في حال أصر الجانب الفلسطيني على رفضه الدخول بمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أساس الخطة الأميركية للسلام.

وعرض البرنامج نتائج اجتماع عقده الرئيس اللبناني ميشال عون مع رؤساء الكتل السياسية، ومواقف القوى التي شاركت وتلك التي قاطعت الاجتماع، وأبرز المآخذ التي تسجلها  المعارضة على الخطة الإصلاحية التي طرحتها الحكومة.

وتوقف البرنامج عند الوضع الميداني في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية في القطاع ردا على اطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل.

واستعرضت الحلقة الوضع الوبائي في دول المنطقة في ما يتصل بفيروس كورونا المستجد، واتجاهها للعودة الى الحياة الطبيعية، مثلما هو الحال في بعض دول العالم.

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استمع
هل تضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية قبل الانتخابات الأميركية؟