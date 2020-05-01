سوا الليلة

الحكومة اللبنانية تقر خطتها الانقاذية وألمانيا تعلن حزب الله منظمة إرهابية

01 مايو 2020
حظر حزب الله ومعاقبة وزرائه في ألمانيا
حظر حزب الله ومعاقبة وزرائه في ألمانيا

تناولت حلقة يوم الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، إعلان الحكومة اللبنانية خطتها للإصلاح المالي والاقتصادي والتي تتضمن طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من أسوأ ازمة سياسية واقتصادية في تاريخها ، وتناول البرنامج بالتحليل أهمية هذه الخطوة ومدى إمكانية ان تؤدي الى تهدئة غضب الشارع من تراجع سعر صرف الليرة وتدني الوضع المعيشي وأجرى حوارا مع الخبير الاقتصادي الياس حبيقة .

وتوقف البرنامج في شأن لبناني آخر عند إعلان  ألمانيا حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية وتحدث الى الصحافية فرح مرقة من ألمانيا عن توقيت هذا القرار.

وعرض "سوا الليلة" موقف وزراء الخارجية العرب المندّد لنوايا إسرائيل ضم غور الأردن وشمال البحر الميت الى سيادتها، واعتبروا ان خطوة من هذا النوع ستقضي على حل الدولتين لاقامة سلام دائم بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتحدثنا في هذا الشأن الى كل من عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح أحمد مجدلاني  والمحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور.

وفي إسرائيل أخطر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن لا مانع قانونيًا من تكليف بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا جنائية بتشكيل الحكومة الإسرائيلية فيما تدرس المحكمة العليا مطلع الأسبوع إلتماسات ضد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة واجرينا حوارا حول هذا الموضوع مع  المحلل غانور.

وعرض البرنامج موقف الولايات المتحدة الداعي تركيا الى مواصلة الضغوط على التنظيمات الإرهابية على غرار هيئة تحرير الشام إضافة الى دعوة منظمات دولية الى فتح معبر اليعربية بين سوريا والعراق لادخال مستلزمات طبية للمساعدة في احتواء فيروس كورونا المستجد.

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الحكومة اللبنانية تقر خطتها الانقاذية وألمانيا تعلن حزب الله منظمة إرهابية

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سوا الليلة

حاكم مصرف لبنان يدافع عن سياسته المالية والحكومة تستعد لإعلان خطتها الاصلاحية

30 أبريل 2020
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة | Source: ويكيبيديا

ركز برنامج سوا الليلة في حلقة الأربعاء التي قدمها  الزميل حمزة السعود، على خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها الحكومة اللبنانية وعقدت جلسة الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة عليها،  في وقت دافع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن سياسته المالية ردا على  الانتقادات الموجهة الى آدائه مؤكدا أن المصرف ساهم بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، إضافة الى تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهو ما يولد خسائر لمصرف لبنان. وسأل البرنامج الخبير المالي والاقتصادي نجيب سمعان حول الملامح المحتملة لخطة الحكومة الاصلاحية وأهمية التعاون بين مصرف لبنان والحكومة:

وفي إسرائيل، أفادت وزارة الصحة بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا ، يزداد بشكل طفيف في معظم المدن الإسرائيلية ، باستثناء المدن العربية ومناطق البدو في إسرائيل، حيث تزداد اعداد الإصابات  بسرعة. وحاور البرنامج  بشارة بشارات، الدكتور المسؤول عن علاج المرضى العرب بفيروس كورونا في إسرائيل، حول اسباب تزايد الاصابات في المدن والبلدات العربية.

أما في الأردن فيستمر تخفيف الأجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وجديدها تعميم وزارة التربية اليوم، على كوادرها في الميدان شروط العودة للعمل في مراكز المديريات اعتباراً من الخميس. وسأل  البرنامج الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم الأردنية د. نجوى قبيلات عن استعداد الوزارة لإجراء الامتحانات لطلبة الصفوف الأساسية وكذلك امتحان الثانوية العامة.

وعرض البرنامج الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا في كل من سوريا والأراضي الفلسطينية إضافة الى تخفيف إجراءات العزل في عدد من دول المنطقة والعالم.

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حاكم مصرف لبنان يدافع عن سياسته المالية والحكومة تستعد لإعلان خطتها الاصلاحية