الحكومة اللبنانية تقر خطتها الانقاذية وألمانيا تعلن حزب الله منظمة إرهابية

تناولت حلقة يوم الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، إعلان الحكومة اللبنانية خطتها للإصلاح المالي والاقتصادي والتي تتضمن طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من أسوأ ازمة سياسية واقتصادية في تاريخها ، وتناول البرنامج بالتحليل أهمية هذه الخطوة ومدى إمكانية ان تؤدي الى تهدئة غضب الشارع من تراجع سعر صرف الليرة وتدني الوضع المعيشي وأجرى حوارا مع الخبير الاقتصادي الياس حبيقة .

وتوقف البرنامج في شأن لبناني آخر عند إعلان ألمانيا حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية وتحدث الى الصحافية فرح مرقة من ألمانيا عن توقيت هذا القرار.

وعرض "سوا الليلة" موقف وزراء الخارجية العرب المندّد لنوايا إسرائيل ضم غور الأردن وشمال البحر الميت الى سيادتها، واعتبروا ان خطوة من هذا النوع ستقضي على حل الدولتين لاقامة سلام دائم بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتحدثنا في هذا الشأن الى كل من عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح أحمد مجدلاني والمحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور.

وفي إسرائيل أخطر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن لا مانع قانونيًا من تكليف بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا جنائية بتشكيل الحكومة الإسرائيلية فيما تدرس المحكمة العليا مطلع الأسبوع إلتماسات ضد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة واجرينا حوارا حول هذا الموضوع مع المحلل غانور.

وعرض البرنامج موقف الولايات المتحدة الداعي تركيا الى مواصلة الضغوط على التنظيمات الإرهابية على غرار هيئة تحرير الشام إضافة الى دعوة منظمات دولية الى فتح معبر اليعربية بين سوريا والعراق لادخال مستلزمات طبية للمساعدة في احتواء فيروس كورونا المستجد.