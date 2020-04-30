سوا الليلة

حاكم مصرف لبنان يدافع عن سياسته المالية والحكومة تستعد لإعلان خطتها الاصلاحية

30 أبريل 2020
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة | Source: ويكيبيديا

ركز برنامج سوا الليلة في حلقة الأربعاء التي قدمها  الزميل حمزة السعود، على خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها الحكومة اللبنانية وعقدت جلسة الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة عليها،  في وقت دافع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن سياسته المالية ردا على  الانتقادات الموجهة الى آدائه مؤكدا أن المصرف ساهم بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، إضافة الى تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهو ما يولد خسائر لمصرف لبنان. وسأل البرنامج الخبير المالي والاقتصادي نجيب سمعان حول الملامح المحتملة لخطة الحكومة الاصلاحية وأهمية التعاون بين مصرف لبنان والحكومة:

وفي إسرائيل، أفادت وزارة الصحة بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا ، يزداد بشكل طفيف في معظم المدن الإسرائيلية ، باستثناء المدن العربية ومناطق البدو في إسرائيل، حيث تزداد اعداد الإصابات  بسرعة. وحاور البرنامج  بشارة بشارات، الدكتور المسؤول عن علاج المرضى العرب بفيروس كورونا في إسرائيل، حول اسباب تزايد الاصابات في المدن والبلدات العربية.

أما في الأردن فيستمر تخفيف الأجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وجديدها تعميم وزارة التربية اليوم، على كوادرها في الميدان شروط العودة للعمل في مراكز المديريات اعتباراً من الخميس. وسأل  البرنامج الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم الأردنية د. نجوى قبيلات عن استعداد الوزارة لإجراء الامتحانات لطلبة الصفوف الأساسية وكذلك امتحان الثانوية العامة.

وعرض البرنامج الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا في كل من سوريا والأراضي الفلسطينية إضافة الى تخفيف إجراءات العزل في عدد من دول المنطقة والعالم.

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حاكم مصرف لبنان يدافع عن سياسته المالية والحكومة تستعد لإعلان خطتها الاصلاحية

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سوا الليلة

الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

28 أبريل 2020
الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب
الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب

برنامج سوا الليلة الذي قدمه الزميل سلام ماضي تناول موضوع المظاهرات في لبنان وأعمال الشغب التي تشهدها من إحراق مصارف وواجهات محلات واستهداف عناصر الجيش بزجاجات حارقة وقنابل يدوية وغيرها، في وقت حملت الحكومة جهات لم تسمها بانها مندسة في صفوف الثائرين على الفساد وأكدت ألا تساهل مع العبث بالاستقرار الامني، وتحدث البرنامج حول هذا الموضوع مع الصحافي والمحلل السياسي جوني منير.

كما سلط البرنامج الضوء على أزمة التحالف الحكومي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان" في اسرائيل ، مع المحكمة العليا التي ستنظر يومي الاحد والاثنين ،في التماسات ضد تسلـّم نتنياهو منصب رئيس الحكومة وضد تحالفه الحكومي، على خلفية اتهامات بالفساد موجهة اليه، وتحدثنا في هذا الشأن مع المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور وديع ابو نصار.

وفي الأردن أعلنت السلطات تخفيفا اضافيا لاجراءات الحظر التي فرضت بسبب فيروس كورونا، وأعادت فتح مزيد من الشركات  وسمحت لوسائل النقل العام وسيارات الأجرة بالعمل مع فرض قيود على الركاب ، المزيد حول هذا الموضوع قدمه في حوار مع راديو سوا مدير هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي.

واستعرض البرنامج أيضا ابرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في المنطقة والعالم.

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الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة