حاكم مصرف لبنان يدافع عن سياسته المالية والحكومة تستعد لإعلان خطتها الاصلاحية

ركز برنامج سوا الليلة في حلقة الأربعاء التي قدمها الزميل حمزة السعود، على خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها الحكومة اللبنانية وعقدت جلسة الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة عليها، في وقت دافع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن سياسته المالية ردا على الانتقادات الموجهة الى آدائه مؤكدا أن المصرف ساهم بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، إضافة الى تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهو ما يولد خسائر لمصرف لبنان. وسأل البرنامج الخبير المالي والاقتصادي نجيب سمعان حول الملامح المحتملة لخطة الحكومة الاصلاحية وأهمية التعاون بين مصرف لبنان والحكومة:

وفي إسرائيل، أفادت وزارة الصحة بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا ، يزداد بشكل طفيف في معظم المدن الإسرائيلية ، باستثناء المدن العربية ومناطق البدو في إسرائيل، حيث تزداد اعداد الإصابات بسرعة. وحاور البرنامج بشارة بشارات، الدكتور المسؤول عن علاج المرضى العرب بفيروس كورونا في إسرائيل، حول اسباب تزايد الاصابات في المدن والبلدات العربية.

أما في الأردن فيستمر تخفيف الأجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وجديدها تعميم وزارة التربية اليوم، على كوادرها في الميدان شروط العودة للعمل في مراكز المديريات اعتباراً من الخميس. وسأل البرنامج الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم الأردنية د. نجوى قبيلات عن استعداد الوزارة لإجراء الامتحانات لطلبة الصفوف الأساسية وكذلك امتحان الثانوية العامة.

وعرض البرنامج الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا في كل من سوريا والأراضي الفلسطينية إضافة الى تخفيف إجراءات العزل في عدد من دول المنطقة والعالم.