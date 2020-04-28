غارات تستهدف مواقع لإيران وحزب الله قرب العاصمة السورية

قتل ثلاثة مدنيين الإثنين جراء غارات استهدفت صباحا مناطق قرب العاصمة السورية دمشق بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية التي نسبت الغارة إلى إسرائيل.

إسرائيل من جانبها لم تعلن مسؤوليتها عن الغارة التي أسفرت أيضا عن إصابة أربعة أشخاص إثر سقوط شظايا صواريخ على منازلهم في بلدتي الحجيرة والعادلية، بحسب رواية الإعلام السوري الرسمي فيما أشار المرصد إلى سقوط قتلى في صفوف مسلحين موالين لإيران.

وقد تزايد هذا النوع من الهجمات على الأراضي السورية مؤخرا، برنامج سوا الليلة الذي قدمته يوم الاثنين السابع والعشرين من أبريل الزميلة آنا عبد المسيح، تناول هذا الموضوع مع مدير المركز السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن والمحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحم.

في إسرائيل، قررت اللجنة الوزارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، بدء الدراسة بشكل متدرج في جميع أنحاء البلاد، على أن تكون البداية في روضات الأطفال والصفوف الأولى حتى الثالثة في المرحلة الابتدائية. اما في الوسط العربي فتزداد المخاوف من تفش أكبر لفيروس كورونا ، وتحدث رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي الدكتور شرف حسان لراديو سوا عن صعوبة استئناف الدراسة في المناطق العربية باسرائيل.

وفي لبنان تحرك الشارع من جديد احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الى اربعة الاف ليرة لبنانية، بالتزامن مع تخفيف الاجراءات التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا. وتحدث برنامج سوا الليلة الى المحلل السياسي نبيل بومنصف حول ما اذا كان هذا التحرك اقتصاديا بحتاً، وناقش أيضا تعقيد الأزمة المالية في لبنان .