سوا الليلة

الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

28 أبريل 2020
الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب
الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب

برنامج سوا الليلة الذي قدمه الزميل سلام ماضي تناول موضوع المظاهرات في لبنان وأعمال الشغب التي تشهدها من إحراق مصارف وواجهات محلات واستهداف عناصر الجيش بزجاجات حارقة وقنابل يدوية وغيرها، في وقت حملت الحكومة جهات لم تسمها بانها مندسة في صفوف الثائرين على الفساد وأكدت ألا تساهل مع العبث بالاستقرار الامني، وتحدث البرنامج حول هذا الموضوع مع الصحافي والمحلل السياسي جوني منير.

كما سلط البرنامج الضوء على أزمة التحالف الحكومي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان" في اسرائيل ، مع المحكمة العليا التي ستنظر يومي الاحد والاثنين ،في التماسات ضد تسلـّم نتنياهو منصب رئيس الحكومة وضد تحالفه الحكومي، على خلفية اتهامات بالفساد موجهة اليه، وتحدثنا في هذا الشأن مع المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور وديع ابو نصار.

وفي الأردن أعلنت السلطات تخفيفا اضافيا لاجراءات الحظر التي فرضت بسبب فيروس كورونا، وأعادت فتح مزيد من الشركات  وسمحت لوسائل النقل العام وسيارات الأجرة بالعمل مع فرض قيود على الركاب ، المزيد حول هذا الموضوع قدمه في حوار مع راديو سوا مدير هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي.

واستعرض البرنامج أيضا ابرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في المنطقة والعالم.

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الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

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سوا الليلة

غارات تستهدف مواقع لإيران وحزب الله قرب العاصمة السورية

28 أبريل 2020
طائرة حربية إسرائيلية من طراز f-16
طائرة حربية إسرائيلية من طراز f-16

قتل  ثلاثة مدنيين الإثنين جراء غارات استهدفت صباحا مناطق قرب العاصمة السورية دمشق بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية التي نسبت الغارة إلى إسرائيل.

إسرائيل من جانبها لم تعلن مسؤوليتها عن الغارة التي أسفرت أيضا عن إصابة أربعة أشخاص إثر سقوط شظايا صواريخ على منازلهم في بلدتي الحجيرة والعادلية، بحسب رواية الإعلام السوري الرسمي فيما أشار المرصد إلى سقوط قتلى في صفوف مسلحين موالين لإيران.

وقد تزايد هذا النوع من الهجمات على الأراضي السورية مؤخرا، برنامج سوا الليلة الذي قدمته يوم الاثنين السابع والعشرين من أبريل الزميلة آنا عبد المسيح، تناول هذا الموضوع مع مدير المركز السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن والمحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحم.

في إسرائيل، قررت اللجنة الوزارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، بدء الدراسة بشكل متدرج في جميع أنحاء البلاد، على أن تكون البداية في روضات الأطفال  والصفوف الأولى حتى الثالثة في المرحلة الابتدائية. اما في الوسط العربي فتزداد المخاوف من تفش أكبر لفيروس كورونا ، وتحدث رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي الدكتور شرف حسان لراديو سوا عن صعوبة استئناف الدراسة في المناطق العربية باسرائيل.

وفي لبنان تحرك الشارع من جديد احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الى اربعة الاف ليرة لبنانية، بالتزامن مع تخفيف الاجراءات التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا. وتحدث برنامج سوا الليلة الى المحلل السياسي نبيل بومنصف حول ما اذا كان هذا التحرك اقتصاديا بحتاً، وناقش أيضا تعقيد الأزمة المالية في لبنان .

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غارات تستهدف مواقع لإيران وحزب الله قرب العاصمة السورية